Пять часов искусства: в Хабаровске состоялась премьера спектакля «Рыбак на озере тьмы»

Дон Нигро писал свою пьесу по биографии Льва Толстого. Фото: Хабаровский театр драмы

В Хабаровске поставили рекордный своей продолжительности спектакль американского драматурга Дона Нигро. Постановка «Рыбак на озере тьмы» захватывает зрителя на пять часов.

Столица дальневосточного региона — единственный в мире город, где можно увидеть эту пьесу на театральной сцене. Режиссером выступил Никита Ширяев из Москвы.

Дон Нигро писал свою пьесу по биографии Льва Толстого, однако в прочтении Ширяева, Толстой – вовсе не главный персонаж.

— Уже забудьте о Толстом в контексте этого спектакля. Я предупреждал с самого начала – у нас другая задача. Другая! Нам подфартило, что нам попал такой материал, — сказал режиссер на премьере.

Спектакль состоит из трех актов. И хотя в театре зрители пробудут почти половину дня, они не почувствуют усталости и тем более скуки. Постановка захватывает от начала и до самого последнего слова.

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