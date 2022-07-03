Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставлен в Хабаровск

4 июля реликвию переместят в Комсомольск-на-Амуре. Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

В Хабаровск доставлен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. По случаю прибытия святыни в столице региона прошли Божественная литургия и крестный ход. Об этом с своем телеграм-канале сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

— Святой Русской православной церкви по праву считается одним из самых чтимых преподобных иноков со времен Древней Руси и до нынешних дней,— написал он.

Возглавил литургию митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. В Спасо-Преображенном кафедральном соборе вместе с прихожанами присутствовал глава региона и первый вице-губернатор Александр Никитин.

— Игумен земли Русской — так именует наша Церковь Радонежского подвижника. 630 лет минуло со дня кончины святого, но народная тропа к его честным мощам не зарастает и поныне. Казалось бы, столько времени прошло с тех пор, как жил Преподобный, столько поменялось в странах исторической Руси, но и в наши дни он близок и дорог каждому русскому человеку. Почему так? Думаю, ответ на этот вопрос кроется в том, что, пожалуй, ни в ком так ярко не выразилась идея русской святости, как в личности преподобного Сергия Радонежского, — сказано в патриаршем обращение к участникам торжественного принесения ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви.

4 июля реликвию переместят в Комсомольск-на-Амуре.

СПРАВКА КП

Сергий Радонежский с XV века почитается Русской православной церковью святым в лике преподобных и считается величайшим русским подвижником. С древних времён почитается православными, в том числе старообрядцами. Считается покровителем учащихся.

До начала XX века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно территорией исторической Руси, однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за ее пределы, что стало заслугой русской эмиграции.