Ирина Зикунова: «С учетом санкционного давления открываются предпосылки для замещения западного импорта белорусскими товарами»

Ирина Зикунова, председатель законодательной думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

IX Форум в Гродно не прошел мимо нашего региона, который принимал в нем непосредственное участие. Серьезные контракты, общая сумма которых достигла миллиарда долларов, совместные проекты, планы по сотрудничеству в конкретных отраслях - все это обсудили в прямом эфире на радио «КП» с Ириной Зикуновой - председателем законодательной думы Хабаровского края.

- Действительно, большое расстояние не очень способствует тесной интеграции, потому что более активный внешнеторговый оборот и производственная кооперация Республики Беларусь сложилась с субъектами нашей страны, которые занимают непосредственно приграничное положение. Тем не менее во внешнеэкономическом процессе объективно есть своя динамика - все начинается с внешнеторговых сделок, и мы можем сказать, что в этом направлении у нас есть экспортный и импортный оборот. Для жителей Хабаровского края белорусская продукция известна, зарекомендовала себя как продукция качественная. Дальнейшее углубление сотрудничества идет по пути торговли продукцией производственно-технического назначения - приобретения машинного оборудования, как раз на этом этапе с учетом санкционного давления открываются предпосылки для замещения западных потоков импорта белорусским товарным потоком. Включается еще одна серьезная экономическая составляющая - транспортный и энергетический тарифы. Самое тесное взаимодействие складывается тогда, когда речь идет о производственной кооперации, когда страны участвуют в производстве одного продукта на разных стадиях. Согласованная специализация двух стран - именно такая идея и готовность к ней звучали с обеих сторон во время форума. Когда все это согласовано: есть общие подходы к территориальному и экономическому развитию, энергетическому и транспортному обеспечению, - тогда и системы могут достигать наивысшего эффекта.

В рамках работы комиссии на форуме были подписаны четыре новых соглашения между регионами России и Беларуси, среди которых и соглашение между Могилевским областным Советом депутатов и представителями нашего региона.

- Речь идет о межпарламентском взаимодействии, что, по сути, является договоренностью двух региональных парламентов обмениваться опытом, предоставлять информацию о своем законотворчестве, проводить совместные мероприятия и приглашать друг к другу. Прежде всего, стоит сказать о разнице в объемах законотворческой деятельности в России и Беларуси на региональном уровне - нам предоставлено больше возможностей креативить путем законотворчества в социальной или экономической сфере. У нас больше объем работы, больше депутатов на постоянной основе, больше сам аппарат. В Беларуси традиция такова, что главным образом эти вопросы решаются на республиканском уровне. Сейчас мы присутствуем на таком этапе, когда речь идет о гармонизации двух систем в части установления экономических стимулов для развития межрегиональной кооперации и интеграции, урегулированию налогового законодательства, создания благоприятного климата для инвестирования. Для того чтобы эти процессы проходили качественно, включается представительная функция парламента: мы прекрасно знаем то, что происходит на местах, и путем ретрансляции условий, по оценке которых создается законодательство, можем, действительно, получать те нормы, которые будут служить оптимумами, служить экономическому и социальному развитию.