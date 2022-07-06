Жестокая месть за «разбитое сердце»: магаданец похитил и изнасиловал школьницу, с которой крутил роман

Парень затащил бывшую в машину и повез на окраину Магадана в безлюдное место. Тематическое фото Фото: Александра ШОПЕНКО

Расставание с любимым человеком - всегда серьезный удар, и каждый переносит его по-разному. Самое страшное в такой ситуации - желание отомстить некогда близкому человеку, причинив ему как физические, так и психологические боль и страдания. 27-летний Олег (имя изменено - прим. ред.) из Магадана именно так и решил поступить со своей бывшей девушкой.

ДО НЕНАВИСТИ

Отношения Олега и 15-летней девушки завязались в середине 2019 года. Познакомились в одной компании, понравились друг другу, начали встречаться. Довольно быстро симпатия переросла во взрослые отношения - влюбленные начали вступать в интимную связь по обоюдному согласию.

Так прошло около двух лет, отношения начали сходить на нет. В 2021 году девушка сообщила бойфренду: «Мы расстаемся, я тебя не люблю» и ушла. Олег разозлился и решил жестоко наказать экс-возлюбленную. Свой жуткий план он воплотил в жизнь 8 сентября того же года.

УЖАСЫ ОТ БЫВШЕГО

Девушка шла вечером по улице, когда Олег подбежал к ней и ударил по голове так сильно, что она потеряла сознание. Парень затащил бывшую в машину и повез на окраину Магадана в безлюдное место. По пути он избивал ее, а добравшись до пустыря, изнасиловал.

Бросить девушку там он не решился, поэтому довез ее до дома. На прощание он пригрозил ей расправой, если та расскажет о случившемся кому-нибудь. Шокированная магаданка угроз не побоялась, рассказала все близким и обратилась в правоохранительные органы.

НАКАЗАНИЕ ЗА НАКАЗАНИЕ

Олега задержали, предъявили обвинение по четырем статьям российского уголовного кодекса. Парню вменили похищение заведомо несовершеннолетней; изнасилование несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии; угрозу убийством; половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста.

- Приговором суда по совокупности преступлений магаданцу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на шесть лет. Кроме этого, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда, причиненного преступлениями, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.