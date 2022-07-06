Стал известен план подготовки ХК «Амур» к новому сезону Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Затянувшийся с февраля отдых для хоккеистов подходит к концу. Впереди у бравой «тигриной» дружины общий командный сбор в Хабаровске, а с 13 июля начнется углубленное медицинское обследование и тесты физического состояния, которые покажут, кто ответственно подошел к грядущему сезону, а кто позволил себе ни в чем не отказывать.

- Мы давно не практикуем широко применяемый тест Купера, особенно в условиях хабаровской жары и влажности. Поэтому тренировочный процесс адаптируется к реалиям, и в стандартные тесты входят приседания, жим штанги, прыжки в длину и ряд других упражнений. Их суть заключается в том, что с помощью специальных датчиков мы снимаем данные о физических параметрах выполнения упражнений. Это позволяет оценить текущее состояние игрока и дать ему индивидуальные рекомендации, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Чечелев, руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Амур».

Сразу после этого хоккеистов ждет двухнедельный микроцикл в Хабаровске, который позволит вкатиться в тренировочный процесс и начать тренировки на льду. Уже 2 августа состав «тигров» отправится в столицу на учебно-тренировочный сбор, который пройдет на базе сборных команд России в Новогорске.

С 4 по 5 августа «Амур» проведет две контрольные встречи против московского «Динамо» и «Спартака». Эти игры хороши тем, что тренерский штаб сможет тасовать пятерки и наигрывать новые сочетания. С опробованным багажом хабаровская команда сделает краткосрочную вылазку в Магнитогорск, где с 9 по 12 августа примет участие в ежегодном традиционном турнире памяти Ивана Харитоновича Ромазана. Соперниками «тигров» станет «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Трактор» из Челябинска и хозяева турнира - магнитогорский «Металлург».

Кроме того, вернувшись в Москву 13 августа, хабаровчане примут участие в «Кубке мэра Москвы» и проведут дополнительные контрольные матчи со «Спартаком» и подмосковным «Витязем». Мериться силами и глубиной состава за трофей в группе А придется с лучшими в КХЛ - действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и московским «Динамо». Победитель турнира определится 28 августа, а уже 1 сентября стартует регулярный чемпионат КХЛ. Ожидается, что «Амур» начнет новый сезон на выезде, однако утвержденный календарь будет опубликован позднее.

Также накануне стало известно, что на тренировочный сбор дальневосточной команды не приедет Никита Попугаев, который досрочно расторг просмотровый контракт без просмотра. Как же теперь Хабаровск будет жить без странных розыгрышей и демонстративного сжигания формы?

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