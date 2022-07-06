Пропал без вести в 1950-м: на Сахалине нашли место крушения бомбардировщика Ту-2

На Сахалине нашли пропавший без вести бомбардировщик Ту-2. Фото: Авиапоиск

«Потерянный без вести самолет Ту-2 #06/13 с моторами АШ-82фн #8297085 и 8297084 списать с личного счета полка». Такой приказ 2 марта 1951 подписал командир бомбардировочного авиационного полка.

Поиски были остановлен на 70 лет. Фото: Авиапоиск

Военный самолет потерпел крушение 26 сентября 1950 года. В тот злополучный день экипаж возвращался с учебно-тренировочного полетного задания за облаками. Но что-то пошло не так. Когда воздушное судно опустилось чуть ниже к земле, оно ударилось нижней частью о гребень отрога высокой горы. Часть хвоста от удара оторвалась, и военная машина полетела вниз, а после рассыпалась на мелкие обломки. Куда примерно упал Ту-2, было понятно, но местность уж больно трудна для пеших поисковиков. Поэтому подключили авиацию. 30 суток военные вели поиск не вернувшегося самолета, обследуя с воздуха сопки. Кто-то пытался все же пешком обойти многокилометровую территорию, но так ничего и не вышло. Экипаж был признан погибшим. В списке командир, старший лейтенант Комличенко Иван Вакулович, штурман, лейтенант Чмырев Анатолий Васильевич, воздушный стрелок-радист, сержант Курсалин Владимир Семенович и воздушный стрелок, сержант Моржухин Андрей Дмитриевич.

Самолет зацепился хвостом за сопку и рухнул вниз. Фото: Авиапоиск

Их останки вместе с обломками самолета оказались похоронены в горном ручье, который на протяжении семи десятилетий замывал их пеком и галькой.

Однако о погибшем экипаже не забыли, и два года назад представители «Авиапоиска» из Приморья вместе с сахалинскими коллегами и представителями общественного фонда «Пионер» начали изучать все документы, связанные с катастрофой. И нашли примерное место падения самолета. Оставалось лишь подтвердить свои догадки. Наконец, они отправились в трехдневную экспедицию.

Местность, где найдены обломки, труднодоступна. Фото: Авиапоиск

- Содействие в транспортном обеспечении и сборе сопутствующей информации оказал местный лесопромышленник Владимир Климов. Первоначально в экспедиции приняли участие семь человек. Большая часть группы сошла с пути в середине маршрута, оставив нас без металлодетекторов и дополнительных рабочих возможностей. До точки смогли дойти лишь трое участников экспедиции. Нам удалось пробиться к месту падения, обойти несколько квадратных километров лесной местности, изучить обстановку и провести анализ летного происшествия, - сообщили в отряде.

Этим людям удалось разыскать крышку капота левого мотора самолета. На нем - заводской номер самолета и номер двигателя АШ-82ФН. Разыскали они и кислородный баллон, форточки правой откидной части фонаря кабины, бронезащиту воздушного стрелка-радиста и другие элементы судна. Теперь они отправятся в музей села Победино Смирныховского района.

В ближайших планах поиск и подъем останков тел экипажа. Этого очень ждет семья лейтенанта Ивана Комличенко. Его близкие даже выделили 50 тысяч рублей поисковикам на приобретение авиабилетов, питание и аренду транспорта для разведывательной экспедиции. Родственников остальных погибших военных пока найти не удалось.

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