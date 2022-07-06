Прощайте, четверти: новую систему обучения попробуют в хабаровской школе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьное образование - предмет активной дискуссии как у властей, так и у родителей. Еще с незапамятных времен все школы страны работали по одной утвержденной системе, когда образовательный процесс длился четыре четверти. Однако учебные программы меняются, и нагрузка на детей возрастает, поэтому школы стараются экспериментировать с форматом обучения и переходить на триместры. Такому примеру последовала и хабаровская школа №47, которая с 1 сентября переводит учеников с первого по десятый классы на триместровый учебный год. Эта школа не первая решилась на смену системы, но родители все же воспринимают «новые веяния» с опаской.

Педагоги спешат успокоить - причин для беспокойства нет.

- Эта система совсем не новая, она была всегда, но в Хабаровске не использовалась. Например, с прошлого года по триместрам учится школа №30. В этом году с 1 сентября планируют перейти 38 и 47 школы. По факту тут одни плюсы: учебная нагрузка равномерно распределяется, нет коротких и длинных учебных промежутков, как в четвертях. По прошлогоднему опыту в 30-й школе жалоб от родителей не поступало, равно как и споров при выставлении годовых оценок. К тому же сохраняется вся внеурочная деятельность, просто чуть-чуть смещены каникулы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Соболев, начальник отдела общего образования администрации города Хабаровска.

Внутри каждого триместра находятся учебные модули, которые продолжаются пять недель. После каждого модуля системой обучения предусмотрены недельные каникулы. Это должно хорошо сказаться на аттестации школьников, так как в течение триместра каждый учащийся успеет получить необходимое количество оценок по каждому предмету. Загвоздка только в том, что каникулы в художественных, музыкальных и спортивных школах не совпадают с общеобразовательным учреждением. Поэтому детям придется посещать занятия во время отдыха от основного процесса обучения.

Родителям не стоит переживать за своих чад, потому что система триместров хорошо себя зарекомендовала в других регионах страны. Равномерное распределение нагрузки - ключ к раскрытию талантов и новых увлечений.