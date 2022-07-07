Устроил скандал и крыл всех матом: авиадебошира сняли с рейса Новосибирск - Магадан

Фото: МВД МЕДИА

С авиарейса Новосибирск - Магадан полицейские сняли буйного пассажира. Мужчина, будучи сильно пьяным, устроил дебош. Вести себя неадекватно он начал еще на подходе к самолету. Поднявшись по трапу, он стал оскорблять стюардессу, встречающую пассажиров, и качать права. А после продолжил «спектакль» в салоне. Авиадебошир крыл матом всех вокруг. Поднялся шум. Некоторые пассажиры, глядя на это, тоже начали возмущаться, ведь лететь еще долго, путь не близкий. И такое соседство никого не устраивало. Экипажу не оставалось ничего, кроме как вызвать полицейских. Но и с ними мужчина начал препираться.

- Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево пресекли нарушение общественного порядка на борту самолета, следующего рейсом Новосибирск - Магадан. После получения от представителя авиакомпании сигнала о происшествии они прибыли к воздушному судну и задержали ранее судимого жителя Республики Бурятия, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авиадебошира отправили на медосвидетельствование, результаты которого подтвердили, что тот был пьян. Теперь задержанному хулигану грозит штраф.

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