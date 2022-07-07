«Моя карьера не будет длинной»: латвийский вратарь подписал контракт с хабаровским «Амуром»

Спортсмен закрыл себе дорогу назад в сборную своей страны. Фото: сайт ХК «Амур»

Вратарь хоккейной сборной Латвии Янис Калниньш перешел в хабаровский «Амур». Заключением этого соглашения он закрыл себе дорогу назад в сборную. Учитывая сложную геополитическую ситуацию между Россией и Латвией, игрока у него на родине видеть больше не хотят, а он уверен: выбор сделан правильно.

Латвийское правительство 30 апреля внесло поправки в закон о спорте, в котором говорится о том, что спортсменам и другим сотрудникам, связанным со спортом, запрещается участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых в Российской Федерации и Республике Беларусь. Они также не могут выступать за национальную сборную, если подписывают контракты с одной из двух стран.

- Это непопулярное решение, но я принял его, потому что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи и для моей жизни после хоккея. Я взрослый человек, и я знаю, какая реакция может быть у людей, как все повернут СМИ. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас и нашей семьи, - заявил Калниньш латвийским СМИ.

К слову, играть в хоккей спортсмену действительно вряд ли предстоит еще долго. Сейчас ему уже 30 лет. В составе сборной Латвии он принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В Континентальной хоккейной лиге он также выступал: представлял рижское «Динамо» и хельсинкский «Йокерит».

Сколько Калниньш пробудет в расположении дальневосточного клуба, не сообщается. Игрока сейчас ждут на сборах, чтобы усилить состав команды. Перед тренерским составом стоит задача выйти в плей-офф.

- Увеличение количества матчей в «регулярке» до 68 и отсутствие «евротуровских» пауз - это серьезный вызов для нашей команды, особенно для вратарей. Поэтому поиск напарника Евгению Аликину был одним из наших приоритетов. Остановились на кандидатуре Яниса Калниньша, он адаптирован в КХЛ, имеет солидный международный опыт. Мы на связи с представителями игрока и ждем его на тренировочном сборе, - сказал Вадим Покотило, генеральный менеджер ХК «Амур».

Напомним, обновленный состав команды в боевом режиме можно будет увидеть на Кубке мэра Москвы с участием шести клубов, который пройдет с 25 по 28 августа. Соперниками дальневосточников станут ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь».

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