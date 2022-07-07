Этого подростка боялись все: пьяный дебошир угрожал пассажирам поезда в Хабаровске

В пути подросток громко разговаривал, приставал к пассажирам и не стеснялся в выражениях Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Подросток из Хабаровского края устроил дебош в поезде, которые ехал из ЕАО. 17-летний парень в неадекватном состоянии довел пассажиров и персонал до кипения. Подростка сняли с поезда и передали полицейским.

ДЕБОШ

Михаил (имя изменено - прим. ред.) сел на поезд в Биробиджане, держал путь домой в поселок Новый Ургал. В вагон парень зашел изрядно пьяным: от него разило спиртным, а поведение вызывало вопросы. Уже тогда пассажиры поняли, что скоро начнется концерт.

В пути подросток громко разговаривал, приставал к пассажирам и не стеснялся в выражениях. Любое замечание воспринимал агрессивно и готов был дать по лицу любому, о чем сообщал во всеуслышание. Дотерпели пассажиры и персонал ровно до Хабаровска.

ОФИЦИАЛЬНО

В городе дебошира под белы рученьки увели полицейские. Медицинская экспертиза заключила: у парня признаки алкогольного опьянения. Михаила хотели передать маме, но та не смогла приехать - поезд ходит раз в сутки. Подростка отправили в центр временного содержания несовершеннолетних.

- В связи с тем, что подросток достиг возраста административной ответственности, в его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Распитие алкогольных напитков», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство». Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Верхнебуреинского района, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Парню придется заплатить штрафы от 1500 до 3500 рублей. Максимальное наказание - административный арест до 15 суток.