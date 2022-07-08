Лухари-отдых: туристам пообещали устроить морской круиз по Колыме

Стоимость путевок доходит до сотен тысяч рублей. Фото: Круизный центр Нептун

Лакшери отдых в России вскоре будет доступен не только на юге страны. Магаданская область может стать одним из направлений морских круизных путешествий. По крайней мере, такой курс взяли местные власти. Они рассчитывают, что лайнеры, полные туристов будут причаливать к островам Талан, Недоразумения и Завьялова. Правда, судя по уже имеющемуся опыту, позволить себе смогут такой отдых только люди очень состоятельные.

В прошлом году к Магаданской области пришло круизное судно «Профессор Хромов» с Сахалина. Его пассажиры за 12-дневное плавание отдавали от 600 тысяч рублей. Но, возможно, при наращивании оборотов в этом направлении, ценники все же станут более доступными.

Перспективы озвучил заместитель министра культуры и туризма Колымы Максим Шурхно, подводя итоги тематической встречи с коллегами из других регионов в рамках Форума законодательных и представительных органов власти.

- Сейчас мы с коллегами с Камчатки и туроператорами прорабатываем вопрос присоединения к другим круизным линиям, и очередное рабочее совещание у нас должно пройти в этом месяце. Плюс мы рассматриваем возможность совместных круизов с Хабаровским краем на Шантарские острова. Этот маршрут очень привлекателен для туристов.

Теперь в регионе должны построить причалы и гостиницы, которые позволят принимать суда с туристами.

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