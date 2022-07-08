Не могут найти больше суток: мужчина бесследно исчез в лесу

На поиски брошены все силы
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В лесу в Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах пропал 45-летний мужчина. Последний раз его видели у реки Лямфома недалеко от поселка Южный. Спасатели прочесывают леса вокруг берега уже более суток, но каких-либо следов без вести пропавшего не обнаружено.
- В поисках участвуют шесть человек: пять сотрудников МЧС и один полицейский. Связи с пропавшим нет, и до настоящего момента его местоположение не определено. Это густые леса, из-за чего запустить дрон для более оперативных поисков невозможно. Помимо прочего здесь могут водиться дикие звери, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели прочесывают непроходимые леса
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Из-за отсутствия дорог спасатели вынуждены искать мужчину пешком, техника не может проехать по неровной земле. Только за сутки сотрудники обследовали 31 квадратный километр леса. В настоящий момент поиски продолжаются.
В ведомстве напомнили, что при нахождении в лесу нужно соблюдать правила безопасности:
- Продумать маршрут перед отправлением.
- Сообщить о планах родственникам, друзьям или соседям и информацию о месте и времени отправления.
- Изучить местность на карте.
- Оставлять на пути движения ориентиры, которые помогут вернуться к уже знакомому месту, а также использовать компас и другие навигационные приборы.
- При себе рекомендуется иметь полностью заряженный телефон, фонарик и ряд других предметов, которые позволят провести в лесу некоторое время.
Изначально звонок о пропаже поступил в полицию
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сотовый телефон не раз спасал заблудившихся людей. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты, даже если человек находится на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер «112» и объяснить оператору свое местонахождение.
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