Павел Симигин: «70 процентов законов, которые мы сегодня принимаем, - прямого действия»

Павел Симигин, депутат Госдумы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась. Всего был принят 361 федеральный закон. Актуальны ли принятые меры для Дальнего Востока, какие законы способны наиболее позитивно отразиться на жизни наших регионов - об этом и не только говорили в прямом эфире радио «КП» с Павлом Симигиным - депутатом Госдумы.

- Накануне Госдума подвела итоги весенней сессии. Есть ли среди законопроектов те, которые касаются Дальнего Востока, и все ли по нашему региону успели отработать?

- Весенняя сессия была достаточно емкая, активная. Все прекрасно помним, такие мощные законопроекты о муниципальной власти, потом был большой блок после признания ДНР и ЛНР. Это знаковые законы. Ну и, соответственно, антисанкционные меры, то, что у нас сегодня работает. На самом деле мы не забывали и про Дальний Восток. Были законы про ТОРы и народы КМНС. Сделать успели достаточно много на сегодняшний день. Правительством в 8 созыве было внесено 574 законопроекта, где 262 мы приняли, и 312 еще на рассмотрении. Сейчас приоритетные законы рассматриваются очень быстро, зачастую переходя во второе чтение, если никаких нюансов на пленарном заседании не возникает, тут же предлагается третье, и закон принимается в этот же день. Спикер Госдумы Вячеслав Володин делает акцент на том, что должно быть больше законов прямого действия. Мы стремительно приблизились в этом отношении к 70 процентам. Закон со дня опубликования начинает сразу действовать на территории, не требуя ведомственных, региональных подзаконных актов. Он начинает работать как федеральный. Это, конечно, здорово.

- Главной задачей было принять такие законы, которые бы обеспечили социальную защиту граждан. Можно здесь подробней?

- Наверное, если мы говорим про социалку, то одним из важных законов был о публичной власти, когда муниципалитеты становятся более ответственными. Следующий по значимости - создание единого фонда пенсионного и соцстрахования с 1 января 2023 года. Что это даст людям? Все станет намного проще, не нужно будет бегать из одного ведомства в другое, носить какие-то справки, доказывать, что ты пользуешься или не пользуешься льготой. Это будет единое учреждение, которое будет внутри себя. Пришел человек один раз с документом, подал и забыл. Все остальное должны сделать сотрудники.

- Закон о свободе прав передвижения граждан по территории России. Что имеется в виду?

- Это то, что касается информации о зарегистрированных лицах в жилых помещениях. До сегодняшнего дня собственник помещения не имел права без согласия зарегистрированных в нем лиц получить о них информацию. То есть он делает запрос, а ему говорят, а где у вас согласие? Яркий пример - человек получил наследство от родителей, официально стал собственником. А кто там зарегистрирован - никак не может узнать, и в случае продажи приходят третьи лица, предъявляют свои претензии на право проживания в этом помещении, и начинаются конфликты. Теперь граждане смогут идти и делать запрос, и брать информацию о количестве зарегистрированных и их качестве.