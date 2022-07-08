Гниль, вонь и тараканы: хабаровская пенсионерка превратила жизнь соседей в ад

Пенсионерка таскала домой мусор и вещи с помоек Фото: Прокуратура Хабаровского края

Разъедающий глаза смрад и кишащие полчища тараканов сделали невыносимой жизнь обитателей одной из многоэтажек в центре Комсомольска. Несколько лет люди вынуждены были существовать в бытовом аду. Все условия для этого создала местная пенсионерка.

НИ ПРОЙТИ

В доме стоял непередаваемый «аромат» гнили, а тараканы едва ли не выносили жильцов из квартир. Источником невыносимого быта стала 63-летняя бабушка, которая превратила свою квартиру в склад (мягко говоря) хлама. Пенсионерка таскала домой мусор и вещи с помоек. Тряпки, одежда, банки, посуда, отходы - все это находило место в «двушке», где уже было невозможно ходить.

Тряпки, одежда, банки, посуда, отходы - все это находило место в «двушке», где уже было невозможно ходить Фото: Прокуратура Хабаровского края

В квартире старушки за несколько лет (сколько - не помнит никто) образовались Эвересты из гнилого хламья, которые стали убежищем тараканов, источали всепоглощающее зловоние и могли стать рассадником инфекций. Больше всего в такой ситуации страшно за соседских детей. Неокрепшие малыши могли в один миг подхватить заразу, и чем бы это закончилось - неизвестно.

ОФИЦИАЛЬНО

Соседи пытались бороться с мусорным адом, но уговоры и угрозы правоохранительными органами существенно не влияли на ситуацию. Не выдержала семья с двумя детьми. Они обратились в прокуратуру с просьбой разобраться и были готовы идти до победного.

Тряпки, одежда, банки, посуда, отходы - все это находило место в «двушке», где уже было невозможно ходить Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении обязанностей на собственников жилого помещения освободить помещение от бытового мусора, провести санитарную обработку. Требования прокурора города удовлетворены. Судебной коллегией Хабаровского краевого суда по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ПОМОЩЬ

Подобные ситуации в стране происходят часто, но не все решаются обращаться в прокуратуру. Поэтому люди продолжают жить, периодически ругаясь и надеясь на то, что соседи перестанут превращать все вокруг в помойку.

Но в таких ситуациях зачастую надеяться бессмысленно: хранение хламья может быть звоночком для близких о том, что человеку требуется помощь как врачей, так и в уборке квартиры. Главное - выявить проблему, признать ее и вместе искать пути ее решения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья Берещук, лучший врач-психиатр Хабаровского края:

- В нашей стране люди в возрасте часто подвержены синдрому патологического накопительства. Суть этого расстройства в том, что человек накапливает ненужные ему вещи и не может критически относиться к своему поведению. Он не понимает, что ухудшает свое качество жизни и мешает соседям. Из ключевых признаков: сохранение старых предметов, которыми он вряд ли будет пользоваться, и постоянное пополнение коллекций ненужными вещами. В последующем сам факт накопления становится важнее использования. Заболевание проявляется постепенно, и по мере развития появляются новые симптомы.

Людям, у которых синдром патологического накопительства возник из-за психологических факторов (депрессия, возрастные кризисы, хронический стресс и так далее), могут помочь психологи, психотерапевты, когнитивно-поведенческая терапия, препараты. В случае если в основе заболевания лежат биологические факторы (повреждение коры лобной доли головного мозга), показано лечение в условиях стационара.