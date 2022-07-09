Хабаровский край пополняется ФАПами и амбулаториями в рамках национальных проектов

Организация инфраструктуры здравоохранения осуществляется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» Фото: Правительство Хабаровского края

Нехватка фельдшерско-акушерских пунктов в Хабаровском крае продолжает оставаться актуальным вопросом, над которым усиленно работает правительство Хабаровского края. Так, еще один ФАП появится к следующему году в селе Федоровка Хабаровского края.

К подготовительным работам на площадке приступил ООО «КД Восток» - подрядчик, заключивший контракт с КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края».

Национальный проект «Здравоохранение» делает оказание медицинской помощи более оперативным и комфортным Фото: Правительство Хабаровского края

- Фельдшерско-акушерский пункт, который в скором времени будет возводиться, рассчитан на 25 посещений в смену, на объекте также предусмотрено жилое помещение. Подрядчик одновременно с разработкой проектной документации завершил подготовку площадки для строительства. Госконтрактом предусмотрено, что документация должна быть подготовлена до конца августа, а строительно-монтажные работы должны быть завершены в декабре этого года, - рассказал Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края.

Помимо Федоровки, ФАПы и амбулатории постепенно появляются в нуждающихся населенных пунктах Нанайского, Комсомольского, Аяно-Майского и других районов. Организация инфраструктуры здравоохранения осуществляется в рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Национальный проект «Здравоохранение» делает оказание медицинской помощи более оперативным и комфортным Фото: Правительство Хабаровского края

Программа действует в крае с декабря 2020 года после утверждения губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в рамках национального проекта «Здравоохранение». Регион пользуется любой возможностью, чтобы улучшить качество жизни населения, и активная позиция властей региона в реализации национальных проектов позволяет получать дополнительные средства из федерального бюджета для устранения наиболее болевых точек, одной из которых является сфера здравоохранения.

Организация инфраструктуры здравоохранения осуществляется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» Фото: Правительство Хабаровского края

Благодаря этому из суммы более восьми миллиардов рублей, предусмотренной на реализацию мероприятий программы, более семи миллиардов предоставлены федеральным бюджетом. Эти средства пойдут на капитальный ремонт объектов, обновление медицинского оборудования и приобретение нового транспорта.

Национальный проект «Здравоохранение» делает оказание медицинской помощи более оперативным и комфортным Фото: Правительство Хабаровского края

В отдаленные малонаселенные пункты с численностью до 100 человек были направлены восемь передвижных мобильных комплексов. С прошлого года по территории Хабаровского края движение начал автопоезд «Здоровье». За это время мобильная медицинская бригада объехала 135 населенных пунктов, осмотрев более 25 тысяч человек.

Национальный проект «Здравоохранение» делает оказание медицинской помощи более оперативным и комфортным Фото: Правительство Хабаровского края

Важный момент, касающийся медицинских учреждений - создание комфортной среды для пациентов и оптимизация всех производственных процессов. Так, в 71 организации созданы безбарьерная среда между регистраторами и пациентами, зона для комфортного пребывания посетителей, произведены ремонты, обновлены знаки навигации, разделены потоки заболевших и здоровых пациентов.

Национальный проект «Здравоохранение» делает оказание медицинской помощи более оперативным и комфортным Фото: Правительство Хабаровского края

Сами медицинские работники могут чувствовать себя комфортнее, так как за 2020-2021 годы они получили более 130 квартир. В рамках краевой подпрограммы «Кадры здравоохранения» предоставляются единовременные компенсационные выплаты специалистам с высшим или средним медицинским образованием, заключившим трудовой договор с краевым государственным учреждением здравоохранения, имеющим острую кадровую потребность или расположенным в отдаленном населенном пункте края.