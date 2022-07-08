Ребенок мог умереть: в Хабаровске родители бросили дочь в раскаленной машине и пошли за покупками

Трехлетнюю рыдающую в детском кресле девочку заметил прохожий Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске стоит 30-градусная даже не жара, а духота. Машины в такую погоду превращаются в раскаленную повозку, где запросто можно в лучшем случае потерять сознание. В такой «адской колеснице» хабаровская семейная пара оставила спящую маленькую дочку и ушла в торговый центр.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

На парковке в районе переулка Гаражный из машины раздавался громкий плач ребенка. Трехлетнюю рыдающую в детском кресле девочку заметил прохожий. Авто было закрыто, взрослых ни внутри, ни рядом не было. Мужчина забеспокоился: в такую духоту, да еще и в непроветриваемой машине даже взрослому может стать плохо. Прохожий стал звать на помощь.

В этот момент мимо проходили судебные приставы Юлия Халтурина и Александр Кичигин. Они кинулись на помощь малышке. Юлия стала толкать машину, чтобы сработала сигнализация, Александр помчался в торговый центр искать родителей. Попытки успехом не увенчались.

Юлия Халтурина (справа) Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

СВОБОДА

В такой ситуации оставалось только вызволять ребенка своими силами. На место прибыли спасатели, скорая, полиция, но вскрывать машину не пришлось - объявились родители девочки. Около 40 минут они бродили по торговому центру, пока их ребенок сидел в нечеловеческой духоте. Супруги думали, что малышка спит, поэтому не стали брать ее с собой.

- Скорая помощь осмотрела девочку, происшествие закончилось без ущерба для ее здоровья. Однако сотрудниками полиции в отношении родителей был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Судебным приставам вручены благодарственные письма, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Александр Кичигин (справа) Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Родители могут отделаться либо предупреждением, либо заплатить штраф от 100 до 500 рублей.