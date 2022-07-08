В первый раз в первый класс: теперь хабаровчане могут выбрать школу без привязки к прописке

Вчерашние детсадовцы скоро станут первоклашками Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Родители будущих школьников с 6 июля могут подавать заявления на зачисление своих чад в первый класс без привязки к месту регистрации. Прием документов будет осуществляться круглосуточно.

- Сервис на портале Госуслуг заработал 6 июля. Заявки будут приниматься до 5 сентября. По последним данным через региональный портал «Услуги 27» подали уже 505 заявлений. Примерное количество обращений мы не прогнозируем, но в 2021 году сервис по записи в первый класс был одним из самых популярных. Тогда родители подали онлайн более 18 тысяч заявлений, — рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Хабаровского края.

Некоторые семьи получат льготы. Например, если братья или сестры будущего школьника учатся в том же образовательном учреждении, то их смогут зачислить в первоочередном порядке. Единственным условием должно быть проживание по одному адресу.

- Родители на первоначальном этапе подают заявление на Госуслугах, но параллельно они же приходят в интересующую школу и пишут заявление там. Действительно, уже не первый год преимущество получают те родители, у которых старший ребенок учится в этой же школе. Самая горячая пора начинается в августе, когда некоторые родители готовы ночевать у порога школы, чтобы их ребенка взяли, — поделилась Алина (имя изменено - прим.ред.), учитель хабаровской школы.

Но при отсутствии свободных мест в школе могут и отказать в приеме в первый класс. В таком случае родителям нужно будет обратиться в управление образования города или района.

- У нас все прошло отлично. Правда, попали в первую волну. Мы просто заполнили данные ребенка на Госуслугах: свидетельство о рождении, информацию о месте проживания. В течение недели нам пришло на электронную почту пришло сообщение о датах и времени, когда нужно привезти оригиналы документов. В самой школе посмотрели документы и вернули. А после пришло подтверждение о зачислении в первый класс. Никаких проблем, очередей и прочего, — рассказала «КП» - Хабаровск» Елена, родитель будущего первоклассника.

В дальнейшем родители смогут найти информацию о зачислении детей в первые классы на сайтах и стендах школ и в личном кабинете на портале Госуслуг, кто подавал заявления электронно.