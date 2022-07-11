Получил права, а потом сошел с ума: психически больной мужчина ездил по Хабаровску

Получил права, а потом сошел с ума: психически больной мужчина больше не сядет за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бикинском районе Хабаровского края автомобилисту пришлось сдать права из-за того, что у него обнаружили психическое заболевание. Мужчина, поняв, что избежать этого не удастся, решил не дожидаться принудительного изъятия документа.

- Бикинский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия водительских прав жителя района, скрывшего наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Прокурор исполнит решение через судебных приставов, - рассказала представитель ведомства Анна Исаева.

В итоге автомобилист сам пришел в полицию и сдал документ.

- Мы проводим проверки такого рода, потому что сотрудники ГАИ не всегда отрабатывают эти вопросы. И это не камень в их огород. Просто иногда люди приобретают болезни уже после получения прав. И необходимо информацию своевременно обновлять. Мы делаем соответствующие запросы в больницы и сверяем данные. Схема незамысловатая, - пояснил бикинский городской прокурор Денис Харитонов.

Как итог таких проверок, люди, которые попали в поле зрения врачей-психиатров, должны сдавать свои водительские удостоверения, ведь управлять авто, когда есть душевное расстройство, опасно и для самих пациентов, и для окружающих. К слову, нередко врачей-психиатров даже сами водители ругают за то, что они очень формально относятся к диагностике автомобилистов при получении удостоверений: задают банальные вопросы или вовсе ограничиваются простым «Есть жалобы?».

- Подобный формализм я оставлю на совести врачей, но хочу сказать, что в ходе проверок мы ни разу не выявляли факты халатного отношения, - добавил прокурор.

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