Эффект тропиков: жителям Хабаровского края стоит запастись вентиляторами и терпением

В большинстве своем в крае будет жарко и солнечно Фото: Александра ШОПЕНКО

Жаркая погода продолжает удерживать позиции в Хабаровском крае. Местное лето в самом разгаре, и, похоже, терпеть духоту и высокие температуры придется еще долго. Во всяком случае, предстоящую неделю точно.

Погода в регионе будет неустойчивой: местами пройдут дожди. В большинстве своем в крае будет жарко и солнечно. Дневные температуры воздуха останутся на прежнем уровне - в районе +27 +32 градусов.

Влажность в регионе будет около 60 процентов, иногда этот показатель может доходить до 80-ти. Это вместе с дождями обеспечит духоту в крае. А вот в Хабаровске осадки прольются вряд ли.

- Для Хабаровска очень хорошо работает Охотский антициклон. Он размывает всю облачность и не дает ей развития. Поэтому тучи вроде собираются, где-то немного капнуло, а где-то нет, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

По опыту прошлых лет, жара в крае начнет спадать в середине августа. До этого периода возможны похолодания из-за циклонов. Пока жителям региона придется охлаждаться всеми возможными безопасными методами. Прогноз еще будет уточняться.