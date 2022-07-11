Евгения Мотлохова: «С сентября участки в СНТ будут оформлять в упрощенном порядке»

Евгения Мотлохова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Избежать жары и духоты в Хабаровске практически невозможно, поэтому кондиционеры и холодные напитки становятся первичным средством спасения. Но еще более актуальным становится посещение дач, ведь там и прохлада, и свежесть, и палящее солнце к месту. Но юридическая сторона дачного комфорта и отдыха вызывает много вопросов, которые мы обсудили в прямом эфире на радио «КП» с Евгенией Мотлоховой - директором собственного юридического бюро своего имени.

«Дачная амнистия» действует уже 14 лет и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 миллионов объектов недвижимости. 1 июля 2022 года вступили в силу очередные поправки в закон. Могут ли теперь граждане бесплатно оформить в собственность земельные участки в садоводческом некоммерческом товариществе?

- Прежде всего я бы обозначила понятие «дачной амнистии», так как никакого закона об этом просто не существует - это, скорее, журналистский термин, который объединяет в себе совокупность законов, позволяющих гражданам в упрощенном порядке оформить права либо на землю, либо на постройки. Причем это касается не только дач, но и земельных участков, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. «Дачная амнистия» продлена с 1 июля до 1 января 2031 года, и основные изменения заключаются в следующем: раньше в законе «О ведении в действие Земельного кодекса» существовала норма до 1 марта 2022 года о том, что любой член СНТ, если у него есть хотя бы членская книжка, и он действительно использует и обрабатывает земельный участок, может бесплатно его оформить в собственность. Но 1 марта 2022 года эта норма прекратила свое действие, хотя мы в своем юридическом сообществе с замиранием сердца ждали, что государственная дума продлит ее автоматически, но этого, к сожалению, не произошло. Но на сегодняшний день законопроект о продлении этой нормы прошел третье чтение, поэтому думаю, что с сентября мы снова сможем в упрощенном порядке оформлять земельные участки в садовых обществах. Повторюсь, достаточно будет членской книжки, факта уплаты членских взносов и собственно фактической обработки земельного участка.

Документы - вещь важная, но зачастую теряющаяся, а от сложностей с переоформлением никуда не деться. Актуальным в этой связи становится вопрос о наследстве, когда все важные бумаги, возможно, и вовсе не сохранились.

- Ситуаций, чтобы документов совсем не было, практически не бывает, человек может потерять их, но их всегда можно восстановить путем обращения к председателю, в Росреестр или архив, даже если на руках у вас одна справка от председателя. Можно найти наследодателя в списках членов СНТ в постановлении, которым участок предоставлялся обществу, и по этой цепочке восстановить документы. Поэтому, если вы имеете прямое отношение к участку, обрабатываете его, это не проблема, по крайней мере, для нашего юридического бюро. Даже если есть проблемные документы, земельный участок можно оформить либо путем обращения в административный орган, либо в суд. Но в самом критичном случае: у вас абсолютно нет документов, это не ваш родственник, и вы просто 20 лет назад стали обрабатывать этот участок, хотя он вам даже первично не предоставлялся - существует механизм признания права на землю в порядке приобретательной давности, в котором достаточно добросовестного открытого владения более 18 лет.

Если же у вас все с документами в порядке, ничего не потеряно, да и в сохранном виде, в любом случае необходим какой-то стартовый пакет для оформления земельного участка.

- Он состоит из следующих позиций: выписка из ЕГРН, которую можно взять в МФЦ или заказать онлайн, справка от председателя, что вы являетесь членом СНТ и платите членские взносы, хорошим, но необязательным дополнением будет предоставление членской книжки, и критично важный документ - постановление о предоставлении земельного участка СНТ, которое создано до 2001 года, так как на новые СНТ эта история не распространяется.