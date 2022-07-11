Михаил Дегтярев: «Взятые социальные обязательства будем выполнять»

В 2022 году программа капитального строительства в регионе рассчитана на 22 миллиарда рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Работа по приоритетным направлениям, стабилизирующим положение региона в непростых реалиях, продолжает находиться на личном контроле губернатора Хабаровского края, который продолжает проводить заседания антикризисного штаба. В этот раз главным на повестке стал вопрос строительства объектов социальной инфраструктуры.

Согласно докладу исполняющего обязанности министра строительства Хабаровского края Алексея Дубова, в 2022 году программа капитального строительства в регионе рассчитана на 22 миллиарда рублей, из которых 13 миллиардов выделены из федерального бюджета. Поддержка федерального центра позволяет вести строительство более 50 объектов.

- Своевременное строительство социальных объектов - безусловный приоритет нашей работы. Чтобы ускорить и упростить процедуры контрактации, на территории края приняты необходимые документы для использования механизма «единственного поставщика», - пояснил Михаил Дегтярев.

Таким образом, единственный поставщик за последние полтора месяца был определен на 12 объектах, среди которых восемь амбулаторий и ФАПов, шахта лифта КГБУЗ №10, детский сад в селе Матвеевка.

По словам главы региона, к вводу в эксплуатацию в этом году предусмотрено более 40 объектов. Одним из наиболее масштабных является первый этап набережной Комсомольска-на-Амуре. Не так давно в рамках торжественных мероприятий ко Дню города Комсомольска-на-Амуре уже был открыт участок от речного вокзала до пешеходного фонтана.

- В августе планируется ввести в эксплуатацию школу на 300 мест в селе Найхин. Строительные работы на объекте закончены в полном объеме, на 90% завершена закупка оборудования и мебели, ведется их поставка и монтаж. Также готовится к введению в эксплуатацию стадион в рабочем поселке Ванино, где осталось уложить искусственное спортивное покрытие, - рассказал Алексей Дубов.

Даже в условиях дефицита ресурсов и санкций губернатору удается изыскивать средства на развитие социальной инфраструктуры региона. Так, на прошлой неделе Хабаровский край получил из федерального бюджета более 700 миллионов рублей на завершение социальных объектов. 388 и 324 миллиона рублей пойдут на достройку - окончание четвертого этапа Регионального центра спорта в Комсомольске-на-Амуре, а также лечебного корпуса центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре соответственно.

- Наши обращения поддержаны, и на прошлой неделе Правительством Российской Федерации принято решение по «восстановлению» средств из резервного фонда. Потому что принятые обязательства необходимо выполнять. Ввод в эксплуатацию четвертого этапа Центра спорта в Комсомольске-на-Амуре мы должны обеспечить в этом году, - обратился глава региона к представителям строительной отрасли.

К концу года будет завершено строительство дамбы для защиты территории Южного округа Хабаровска. На объекте монтируют ограждения, обустраивают съезды на первом и втором участках, на третьем участке формируется тело дамбы.