Две недели без еды и воды: истощенного пса обнаружили на дне котлована на Колыме

Хаски по кличке Мавр чудом выжил, сбежав от своих хозяев Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Хаски по кличке Мавр чудом выжил, сбежав от своих хозяев. Пес, которому только дай волю поноситься, удрал от владельцев и попал в беду: угодил в котлован на цементном заводе.

Две недели люди искали пса: закидали объявлениями тематические группы в Сети, обошли всю округу, но того нигде не было. Все это время голодная собака сидела в яме и ждала помощи. Сколько бы смог протянуть еще без еды пес, неизвестно. Но в итоге ему повезло: жалобный вой услышала компания молодых ребят, проходивших неподалеку.

Полезли смотреть, откуда доносится звук, а когда увидели, кто просит о помощи, попробовали вытащить собаку. Но яма оказалась слишком глубокая. Могли и сами пострадать, если бы полезли туда. Да и как обращаться с животным в таком состоянии, простые обыватели тоже не понимали. Поэтому решили обойтись без самодеятельности и вызвали спасателей.

- В службу спасения поступило сообщение о том, что в котловане на цементном заводе сидит собака и жалобно воет. Опустив на дно глубокого котлована трехколенную лестницу, спасатели достали собаку, животное сопротивления не оказывало, - рассказали в ведомстве.

Что самое удивительное в этой истории, так это то, что пес нашел в себе силы после двухнедельного голодного мора побежать в сторону дома. В итоге все счастливы: и собака, и хозяева. Правда, после таких приключений Мавра все же пришлось везти к ветеринару. Пес хоть и молодой, сильный, но капельница от обезвоживания ему потребовалась. Сейчас с собакой все в порядке.

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