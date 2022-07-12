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Дом. Семья12 июля 2022 1:14

Две недели без еды и воды: истощенного пса обнаружили на дне котлована на Колыме

Магаданские спасатели вытащили из котлована потерявшегося хаски
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Хаски по кличке Мавр чудом выжил, сбежав от своих хозяев

Хаски по кличке Мавр чудом выжил, сбежав от своих хозяев

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Хаски по кличке Мавр чудом выжил, сбежав от своих хозяев. Пес, которому только дай волю поноситься, удрал от владельцев и попал в беду: угодил в котлован на цементном заводе.

Две недели люди искали пса: закидали объявлениями тематические группы в Сети, обошли всю округу, но того нигде не было. Все это время голодная собака сидела в яме и ждала помощи. Сколько бы смог протянуть еще без еды пес, неизвестно. Но в итоге ему повезло: жалобный вой услышала компания молодых ребят, проходивших неподалеку.

Полезли смотреть, откуда доносится звук, а когда увидели, кто просит о помощи, попробовали вытащить собаку. Но яма оказалась слишком глубокая. Могли и сами пострадать, если бы полезли туда. Да и как обращаться с животным в таком состоянии, простые обыватели тоже не понимали. Поэтому решили обойтись без самодеятельности и вызвали спасателей.

- В службу спасения поступило сообщение о том, что в котловане на цементном заводе сидит собака и жалобно воет. Опустив на дно глубокого котлована трехколенную лестницу, спасатели достали собаку, животное сопротивления не оказывало, - рассказали в ведомстве.

Что самое удивительное в этой истории, так это то, что пес нашел в себе силы после двухнедельного голодного мора побежать в сторону дома. В итоге все счастливы: и собака, и хозяева. Правда, после таких приключений Мавра все же пришлось везти к ветеринару. Пес хоть и молодой, сильный, но капельница от обезвоживания ему потребовалась. Сейчас с собакой все в порядке.

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