Наедине со страхом: туристка из Магадана пять дней ждала спасения среди гор Кавказа

Спасатели обнаружили девушку на скальном участке правого склона реки Лаура. Фото: ЮРПСО МЧС России

Красоты Краснодарского края манят туристов со всего света. В условиях закрытых границ на черноморские курорты высадились десанты российских путешественников. Не все отдыхающие готовы релаксировать под солнцем на побережье, многим хочется поближе познакомиться с уникальной природой. Порыв благой, но при нарушении всех норм и правил безопасности может случиться страшное.

Насладиться красотами заповедника в районе Красной Поляны решила туристка из Магадана. 5 июля девушка пришла в вольерный комплекс, где представлены животные Северо-Западного Кавказа. Магаданка миновала вольеры, забралась в лес и заблудилась.

Девушку искали, но успехов операция не принесла. 9 июля подключились спасатели. Они обследовали горную местность, а затем выдвинулись на склон правого берега реки Ачипсе. 10 июля на связь со спасателями вышла сама туристка. Она рассказала, что выбралась на возвышенность, в этот момент за ней вылетел вертолет.

- Спасатели обнаружили девушку на скальном участке правого склона реки Лаура и при помощи бортовой лебедки подняли ее в вертолет. Пострадавшая рассказала, что находилась в лесу пять дней, для осмотра ее передали врачам скорой, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Девушка выживала в лесу как могла, подробностями она не делилась, но, судя по ее состоянию, пришлось ей несладко. Зачем она забралась в лес - магаданка тоже предпочла не рассказывать.