Север в огне: для тушения полыхающего леса в Хабаровском крае призвали дождь

В Хабаровском крае горит Аяно-Майский район Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае горит Аяно-Майский район. Природный пожар возник из-за грозы и полыхает уже несколько дней. Огонь уничтожил все на площади десятков гектаров.

ПРИРОДА НА СЛУЖБЕ ДЕЛА

- Природный пожар тушат примерно в семи километрах от села Джигда. Площадь возгорания составляет 89 гектаров. Угрозы селу нет, - уточнили в минлесхозе Хабаровского края.

Вертолет проводит авиаразведку с воздуха, определяя наиболее горимые районы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Огонь ликвидируют 14 человек, 27 единиц техники и авиация. Ми-8 с водосливным устройством сбрасывает тонны огнегасящей жидкости в очаги и не дает пламени распространиться в сторону населенных пунктов. Также вертолет проводит авиаразведку с воздуха, определяя наиболее горимые районы.

На помощь были призваны и силы природы. Точнее, технологии, которые могут частично ими управлять. В горячую точку на карте Хабаровского края прибыл самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» из Якутии. Он вызвал искусственные осадки и вернулся обратно.

В Хабаровский край прибыл самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» из Якутии. Фото: Рослесхоз

ОХРАНА ЛЮДЕЙ

Для защиты местных жителей от огня в населенные пункты прибыли группировки спасателей. Они рассредоточены в наиболее труднодоступных поселках, с которыми нет наземного сообщения. Спасатели дежурят в Нелькане, Аиме и Джигде.

Спасатели рассредоточены в наиболее труднодоступных поселках, с которыми нет наземного сообщения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Обстановка хоть и сложная, но в целом управляемая. По большому счету населенным пунктам переход огня от природных пожаров не угрожает. Конечно, есть вторичные факторы, например, задымление. Росприроднадзор внимательно исследует ситуацию и доводит до населения необходимые рекомендации, - прокомментировал Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для защиты местных жителей от огня, в населенные пункты прибыли группировки спасателей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

СПРАВОЧНО

По данным на утро, 12 июня, в Хабаровском крае действует пять природных пожаров на площади 1,4 гектара. Горят Аяно-Майский, Солнечный, Ульчский, Ванинский районы. Два пожара действуют в заповеднике «Джугджурский», площадь - 1,4 гектара.

Тушат пожары 231 человек, 16 единиц техники, пять единиц авиации. За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров на площади 3,6 гектара.

Забор воды Ми-8 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ШТРАФЫ

В Хабаровском крае в рамках режима ЧС в лесах действует запрет на их посещение, в том числе - на машинах. За нарушение предусмотрен штраф. Физические лица заплатят 10-20 тысяч рублей, должностные - 30-40 тысяч, юридические - 200-800 тысяч рублей.