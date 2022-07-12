В один день потеряла дочь и сестру: двое человек утонули на глазах родственницы в Комсомольске

На спасение племянницы бросилась тетя, она отчаянно гребла за ребенком, пока течение не подхватило и ее Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске женщина в один миг пережила страшную трагедию. Во время отдыха на ее глазах утонули дочь и сестра, которая кинулась спасать девочку. Коварное течение утащило их под воду. Не смог спасти ребенка и женщину даже местный рыбак, который сам едва не погиб.

РАДОСТЬ ПЕРЕД ТРАГЕДИЕЙ

Алина (имя изменено - прим. ред.) вместе с мужем и двумя дочерьми жила в поселке Многовершинный. Младшей 11-летней девочке нужна была консультация врача, поэтому мама решила отвезти ее в Комсомольск. Как раз в это время в Город юности приехала сестра Алины.

Упускать момент было бы неправильным, поэтому женщины договорились встретиться. 11 июля Алина, ее сестра и дочь решили отдохнуть в жаркую погоду на берегу Амура в районе яхт-клуба. Все шло хорошо: родственницы общались, периодически ребенок с тетей проводили время в воде. За некоторое время до трагедии девочка забралась в Амур одна.

На место ЧП прибыли спасатели, они вытащили из воды обессилившего парня Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

КОВАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ

Внезапно школьницу начало уносить течением. Женщины кинулись за девочкой, но Алине пришлось вернуться на берег, так как она не умеет плавать. На спасение племянницы бросилась тетя, она отчаянно гребла за ребенком, пока течение не подхватило и ее.

Алина в этот момент звала на помощь. На крики откликнулся парень, который рыбачил у яхт-клуба вместе с девушкой. Он прыгнул на надувной матрас и помчал вслед за тонущими людьми. Матрас унесло течением, но парень продолжал усердно грести до ребенка и женщины. Оставалось десять метров, он уже протягивал к утопающим руку... И тут они скрылись под водой.

ОФИЦИАЛЬНО

На место ЧП прибыли спасатели, они вытащили из воды обессилившего парня. Еще немного - и трагедия могла бы достигнуть больших масштабов. Пока идет поиск тел, в ситуации разбираются правоохранительные органы.

На крики откликнулся парень, который рыбачил у яхт-клуба вместе с девушкой Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, установления аншлагов и знаков вблизи водного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

Свою проверку в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности» проводит региональный следком.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели людей. В ходе проверки будет дана комплексная оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на данном участке местности. Проведение проверки продолжается, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ

Напоминаем, что в воде необходимо соблюдать правила безопасности. В местах, где есть сильное течение, лучше отказаться от купания. За плескающимися в воде детьми необходимо пристально наблюдать и не отпускать их далеко от берега.

Сомнительных карьеров, песков, заброшенных пристаней и так далее необходимо избегать. Купаться лучше в разрешенных местах, где есть спасательные посты.