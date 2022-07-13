Сбежал из детского сада: ребенок из Магадана улизнул через проем в заборе, чтобы посмотреть на игрушки

Воспитательница одного из детских садов недосчиталась ребенка. Тематическое фото Фото: Артем ЛЕНЦ

Правоохранительные органы Магадана 12 июля «стояли на ушах». Воспитательница одного из детских садов недосчиталась ребенка. Мальчика на территории учреждения не было, поэтому искали его по всему городу.

УЛИЗНУЛ

Около полудня дети резвились на площадке детского сада. Воспитательница ненадолго отвлеклась, а когда стала пересчитывать ребятишек, ахнула: не хватало одного. Персонал учреждения осмотрел каждый закуток, но четырехлетнего мальчишки нигде не было.

На кону стояла жизнь ребенка, поэтому воспитатели обратились в полицию. Мальчика кинулись искать наружные наряды, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, Росгвардия. Через 30 минут правоохранительным органам улыбнулась удача.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Сотрудник Росгвардии в магазине заметил одинокого ребенка, подходящего под описание. Малыш стоял и молча рассматривал игрушки. С незнакомым дядей ребенок, как и учили, разговаривать не стал.

Убедиться в том, что «молчаливый покупатель» - беглец из детского сада, помогла мама ребенка. Она дала дополнительную информацию, из которой стало понятно: мальчик из магазина игрушек именно тот, кто переполошил полицию Магадана.

Из детского сада ребенок ушел через проем в заборе. Мальчику запал в душу магазин игрушек. Поэтому малыш без задней мысли пошел смотреть на машинки и пистолеты.

- Ребенок передан родителям. Сотрудники полиции в настоящее время проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.