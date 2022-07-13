Хабаровский Доминик Торетто: мужчина угнал грузовик, потому что «хотел покататься»

Преступление быстро раскрыли Фото: Сергей ГАПОН

В Хабаровске произошел угон грузовика. 22-летний Иван (имя изменено - прим. ред.) думал, как скоротать летний вечер. Гулять ему показалось глупой затеей, поэтому он решил покататься по ночному городу на машине. Но была проблема: своего автомобиля у молодого человека нет. Он не придумал ничего лучше, чем угнать чужую машину.

Во дворе Ивану подвернулся ничем не примечательный грузовичок. Убедившись в отсутствии сигнализации, он вскрыл дверь и попал внутрь салона. Угонщик проигнорировал замок зажигания, предпочитая замыкание проводов, как это делают в фильмах. Злоумышленник даже придумал план, как не попасться - вернуть автомобиль на место. Однако Иван ошибся двором и бросил машину в соседнем.

- В полицию поступило заявление от 28-летнего жителя Индустриального района Хабаровска об угоне грузовика «Мазда Титан». По его словам, машину угнали прямо из-под окон дома на Вологодской, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, представитель УМВД.

Выехавшие на место преступления сотрудники провели оперативные мероприятия и обнаружили авто неподалеку от места пропажи. Транспорт вернули его законному владельцу.

Долго ждать не пришлось. Сотрудники полиции быстро вычислили автоугонщика, который и рассказал о мотивах своего поступка. До окончания расследования уголовного дела ему пришлось дать подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь суд решит судьбу любителя погонять. За неправомерное завладение транспортным средством ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Угнал такси и ограбил знакомую: до пяти лет получит житель Магадана за «плохое поведение»

Колымчанин угнал машину незнакомца и украл деньги у подруги (подробнее)

Угнать за 60 секунд по-бикински: местный житель при помощи ножниц похитил три чужих авто

Житель Хабаровского края при помощи ножниц угнал три автомобиля (подробнее)