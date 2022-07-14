100 падений, 40 проколов, трое в кювете: автомобилисты и мотоциклисты попадут в Книгу рекордов России

Чтобы стартовать из столицы Якутии, автомобилисты и мотоциклисты самостоятельно добирались из своих городов. Фото: Дарья Скрябина

100 падений, 40 проколов, трое в кювете… Автомотозаезд «Золотая Колыма» по маршруту Якутск - Магадан выдался по-настоящему жарким. Но, несмотря на все трудности, 75 участников со всей страны финишировали в срок в столице региона. И более того, установили мировой рекорд почислу участников, который будет занесен в Книгу рекордов России.

В пути происходило немало поломок. Фото: Дарья Скрябина

Акция проводилась по заданию Русского Географического Общества. Основная идея мероприятия: показать глазами автомототуристов, насколько далекое может стать близким, а недоступное - доступным. Чтобы стартовать из столицы Якутии, автомобилисты и мотоциклисты самостоятельно добирались из своих городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Калуги, Конаково, Кировска, Белгорода, Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и других.

- Это большая авантюра, конечно. К такому требуется основательная подготовка. Я не думал, что мы столкнемся с трудностями, но у кого-то ломался транспорт, кто-то падал… К счастью, все живы-здоровы и очень довольны. Трасса заметно меняется со временем в лучшую сторону, - подчеркнул организатор автомотопробега Павел Кобяк, основатель движения «Сел и поехал».

Сам он признался, что ехал из Петербурга и уже даже не помнит, какого числа стартовал. Ведь путь совсем неблизкий.

Движение колонны было и днем, и ночью. Фото: Дарья Скрябина

- Идею я реализовал благодаря своему другу Андрею Маслову. Мы довели всю команду до финиша. Иногда мы ложились спать в восемь утра. Но через все трудности мы доехали до Магадана, получили массу впечатлений и эмоций, - добавил он.

Уставшие, но довольный собой рекордсмены. Фото: Дарья Скрябина

На финише участников заезда встретили друзья движения «Сел и поехал» - мотоклубы «ШтрафбатКолыма» и «Полярные Совы».

Ради таких видов можно преодолеть тысячи километров! Фото: Дарья Скрябина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антоха, ты крейзи: житель Крыма на спор отправился в Магадан на старом мотоцикле (подробнее)