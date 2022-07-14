Сигарета или нож в спине: в Хабаровске пьяный вахтовик радикально отреагировал на отказ «закурить»

Стакан за стаканом, так и проморгал вахтовик время вылета Фото: УТ МВД России по ДФО

Вахтовик устроил пьяные разборки на пустом месте в аэропорту Хабаровска. 39-летнего мужчину выбили из равновесия не только спиртные напитки, но и ситуация, в которой он оказался. Триггером оказался случайный прохожий.

Житель Бурятии возвращался с вахты домой и ждал своего рейса. Скоротать время он решил в одном из кафе аэропорта. Стакан за стаканом, так и проморгал вахтовик время вылета. На рейс он опоздал, расстроился и вместе с другом решал, как быть дальше.

В этот момент мимо вахтовиков проходил мужчина. Разбитый ситуацией и алкоголем гость из Бурятии обратился к незнакомцу: «Дай закурить!». Но мужчина отказал вахтовику, началась потасовка. Инцидент попал на видео наружной камеры аэропорта.

Судя по кадрам, мужчины немного помахали руками. Затем неугомонный вахтовик достал перочинный нож и несколько раз полоснул им незнакомца. Мужчина боли не почувствовал, но заметил кровь и обратился в полицию.

- Ввиду малого размера орудия рана оказалась поверхностной и неопасной. В отношении вспыльчивого вахтовика следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается, - прокомментировал Дмитрий Годяев, врио начальника пресс-службы УТ МВД по ДФО.

Максимальное наказание по статье - до семи лет колонии. Вероятно, вахтовик отделается штрафом, верхняя планка которого - 1 миллион рублей.