На грани экологической катастрофы: опасные корабли поднимутся со дна

Всего в Дальневосточном федеральном округе планируется поднять со дна 213 затонувших кораблей Фото: Александр КОЦ

В бухте Нагаева Магаданской области будут поднимать со дна затонувшие суда. Это необходимо, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу. На кораблях могут быть остатки топлива. Из-за многолетнего нахождения в воде суда изъедены ржавчиной и стремительно разрушаются. Подобные работы сейчас будут проводиться по всему Дальнему Востоку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сейчас бухта с воздуха больше похожа на кладбище кораблей. В прошлом году там собирались поднять четыре судна, но в итоге перевыполнили план и из воды извлекли сразу семь кораблей. После этого они были отправлены на переработку.

Бухта Нагаева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году также планируется поднять четыре корабля, но их число может быть увеличено.

- В качестве пилотного региона по подъему судов выступила Магаданская область. Правительство утвердило новые правила подъема судов. В них было предложено ввести административную ответственность для собственников за умышленное затопление судна и за отказ провести работы по его удалению, - рассказал глава региона Сергей Носов.

Всего в Дальневосточном федеральном округе планируется поднять со дна 213 затонувших кораблей, для чего направят около одного миллиарда рублей.

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