«Хотела стать дочери подругой»: мать из Магадана подсадила ребенка на наркотики и алкоголь

Мать продолжала издеваться над ребенком четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В достижении самых наидобрейших целей люди не всегда используют нужные методы. 31-летняя Евгения (имя изменено - прим. ред.) из Магадана - яркий тому пример. Женщина так сильно хотела наладить контакт со своей родной дочерью, что не только дозволяла ей все, но и сама стала причиной зависимостей ребенка.

НЕЗАДАЧЛИВАЯ ПОДРУГА

Евгения оставила дочь фактически сразу после рождения. У женщины не проснулись материнские чувства, поэтому малышка скиталась по родственникам. Но в 2017 году у магаданки инстинкт-таки проявился, и она забрала выросшую 11-летнюю дочь к себе.

На одном инстинкте и любви далеко не уедешь, и этого Евгения не понимала. Она считала, что дочь-подросток сразу же примет ее как мать, и проживут они долго и счастливо. Но девочка была другого мнения и невесть откуда появившуюся родительницу почти не воспринимала. Отсюда подростковые бунты, колоссальное недопонимание и конфликты.

- Женщина хотела наладить контакт с дочерью, стать ей подругой. Поэтому решила, что это получится в процессе распития алкоголя. С лета 2017 года магаданка пила с девочкой пиво и шампанское, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах Колымы.

ЗЕЛЬЕ

Дальше в ход пошла «тяжелая артиллерия». Однажды девочка привела в гости подругу. Евгения, желая показаться мировой мамой, предложила девочкам наркотики. Женщина убеждала школьниц в том, что от белого порошочка они получат «приятные ощущения». Девочки сдались, так дочка магаданки подсела на запрещенные вещества.

Мать продолжала издеваться над ребенком до сентября 2021 года. 18 числа 15-летняя девочка попала в больницу из-за передозировки наркотиками. Врачи сообщили о пациентке в правоохранительные органы, к делу подключилась областная прокуратура. Свидетельства соседей и знакомых семьи, которые почему-то четыре года молчали о происходящем, подтвердили шокирующие факты воспитания.

ОФИЦИАЛЬНО

Евгению задержали и предъявили обвинение в склонении к потреблению наркотиков несовершеннолетних, вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенное родителем, и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. На время следствия и суда магаданка сидела в СИЗО.

- Приговором суда по совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет. Магаданка лишена родительских прав по отношению к дочери, которая после произошедшего переехала на постоянное место жительства к родственникам за пределы региона, - прокомментировала Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.