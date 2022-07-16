Сотни миллионов в древних костях: 700 килограммов бивней и зубов мамонтов отправили из Хабаровска в Нидерланды

Бивней - 630 килограммов, зубов - 106 килограммов. Фото: управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

Специалистам на Дальнем Востоке удалось получить уникальный и ценный палеонтологический материал - останки мамонтов. Огромные древние животные миллионы лет назад ходили по льдам там, где сейчас находятся север Хабаровского края, Якутия и Чукотка. В последнем нашли большое количество останков мамонтов, которые направили на исследование в Хабаровск.

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ГРУЗ

Специалистам предстояло проверить уровень стронция и цезия в бивнях и зубах мамонтов. Точнее, в их фрагментах - проводить радиологическое исследование на полноразмерных ископаемых было бы проблематично. Это необходимо для того, чтобы отправить останки мамонтов за границу.

Происхождение ископаемых, как и возраст - неизвестны. Удалось узнать, что их добычей занимаются специализированные организации, которые в дальнейшем направляют останки на различные исследования. Вся информация находится у них, но разглашать ее они не торопятся.

Партия улетела в Нидерланды. Фото: управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

Нынешняя партия древних ископаемых прибыла в Хабаровск из Чукотки. Бивней - 630 килограммов, зубов - 106 килограммов. Ценный груз предназначался для экспорта.

- В ходе проведенного документарного контроля и осмотра нарушений ветеринарных правил не выявлено. Собственнику подконтрольного груза оформлены ветеринарные сертификаты международного образца для дальнейшего экспорта в Нидерланды, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

СОСТОЯНИЕ

По неофициальным данным, за килограмм бивня можно выручить от 50 до 100 тысяч рублей, стоимость зуба мамонта может доходить до 40-70 тысяч рублей.

Цена оправдана тем, что добывать бивни и зубы мамонта очень сложно. Их находят в вечной мерзлоте, где кости сохраняются почти в первозданном виде. Второй фактор формирования цены - спрос на изделия из бивней. Состоятельные люди по всему миру готовы выложить миллионы за резную шкатулку или стул из костей мамонта.

Все проверки доисторические кости успешно прошли. Фото: управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

И третий фактор формирования цены - сложность легальной продажи. Для этого необходима лицензия на вывоз, которую можно оформить при наличии кипы справок, сертификатов и разрешений от разных инстанций.

Останки мамонтов - невосполнимое природное богатство. По бивням и зубам древних животных ученые по крупицам восстанавливают картину жизни в доисторическом мире. Каждая окаменелость позволяет заглянуть на миллионы лет назад и стать на шажок ближе к разгадкам тайн нашей планеты.