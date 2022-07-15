Александр Медведев: «Приходите в наш вуз, потому что РАНХиГС – это круто»

Дальневосточный институт управления РАНХиГС возглавил Александр Медведев Фото: Сергей ПЯТКОВ

Новый и.о. директора Дальневосточного института управления РАНХиГС Александр Медведев рассказал, как проходит одно из самых важных событий как в жизни вуза, так и в жизни студентов – приёмная кампания – и чем Академия может привлечь потенциальных студентов.

Назначение на новую должность прошло практически перед самым началом кампании. Но смена руководителя на процессе не отразилась – в целом, кампания проходит хорошо

– Планов как всегда немерено. Особенно сейчас, на новом месте, когда стараешься придумать много нового и интересного, максимально вложиться в развитие вуза. Но сейчас все силы направлены на приёмную кампанию – это главный этап в жизни института. В этом году с этим есть некоторые сложности. Во время ковидных ограничений мы быстро вошли в систему дистанционного участия, в которой иногда случаются сбои. Некоторые абитуриенты беспокоятся, что их документы до сих пор не приняты. Переживать не нужно! В течении нескольких дней все заявления будут обработаны.

В составе РАНХиГС есть банковский колледж, известный многим ещё по бывшей когда-то банковской школе. Поступив в колледж, любой может включиться в систему непрерывного образования.

– В этом году мы во всеуслышание говорим о том, что в нашем институте реализуется непрерывная система образования. Это значит, что вы можете поступить в наш колледж, получить специальное образование и поступить в вуз. Есть два направления подготовки: на базе 9 и 11 классов. Разница в том, что в первом случае есть возможность получить бюджетное место, и на базе 11-ти классов обучение гораздо короче - всего 2 года. В этом году у нас достаточно много бюджетных мест – 180.

РАНХиГС – один из наиболее популярных и перспективных вузов России. Здесь студенты имеют большие возможности для реализации как в учебной, так и внеучебной деятельности.

– Можно сказать без лишней скромности, что сегодня РАНХиГС – одно из ведущих учебных российских заведений. Здесь мы обучаем не по ФГОСам, а по собственным стандартам – только четыре вуза имеют такое право. Структура обучения такова, что студент может поменять траекторию развития – так, на выходе он имеет все необходимые знания и навыки. У нас безумно интересная студенческая жизнь: огромное количество движений, отрядов, проходят различные конкурсы, поездки, обмены студентами - так происходит интеграция как в Хабаровском крае, так и за его пределами. Имеется тенденция, когда научная деятельность превращается в общественно полезную, т. е. учебные достижения реализуются на практике. Так, наши студены стали инициаторами принятия двух федеральных и одного краевого закона.

Недавно стало известно о новой квоте вуза – дети участвующих в специальной операции военных смогут бесплатно учиться в Академии.

– В этом году РАНХиГС выделил деньги на места для детей, чьи родители задействованы в спецоперации. Заявления от таких детей есть, некоторые уже зачислены. Такую возможность предоставляют далеко не все вузы. Сейчас в Академию по такой квоте можно поступить на любое направление подготовки и любую форму обучения.

Помимо новой льготной категории имеются и другие группы абитуриентов, для которых предоставляются специальные возможности.

- Мы практикуем целевое обучение, но помимо него есть и другая хорошая возможность. Студенты на последних курсах могут заключить договор с нашими партнёрами для подготовки специалиста по требованиям этого предприятия. Такой договор можно заключить с любым предприятием, будь то ИП, ООО, крупная корпорация. Также преимущества имеют жители ЛНР и ДНР, сироты, инвалиды, а также призёры олимпиад, спортсмены, то есть все, кто проявил себя в школьные годы.

Периодически вуз устраивает день открытых дверей. Когда в следующий раз РАНХиГС сможет принять абитуриентов и их родителей?

На летний период вуз закрыт на ремонт. Но в течении года мы буквально каждые три месяца проводим дни открытых дверей. Плюс к этому у нас есть Президентская школа, которую мы проводим в период осенних и весенних каникул. Ученики имеют возможность приобщиться к системе образования, узнать, что ждёт их в стенах нашего заведения. Это больше, чем учёба – это полноценный увлекательный интерактив, в котором поучаствовать может любой житель ДФО.

Нередко выпускники вузов сталкиваются с проблемой трудоустройства. Однако выпускники РАНХиГСа таких трудностей на своём пути не встречают.

У нас есть такая проблема: мы стараемся удержать выпускников банковского колледжа, чтобы они продолжили обучение в вузе, но это сложно – за ними сразу выстраиваются в очередь все банки Хабаровского края. За последний месяц мы получили несколько писем с разных областей с предложением предоставить трудоустройство нашим будущим выпускникам. Таким образом, мы имеем практически стопроцентное трудоустройство выпускников.