«Мне решать, кого убивать»: житель Магадана возомнил себя Богом и зверски заколол четверых человек

Виновным себя мужчина так и не признал, от дачи каких-либо показаний отказался. Фото из канала ведомства в «Яндекс.Дзен» Фото: СУ СКР по Магаданской области

За день до Нового 2019 года у двери квартиры скулила собака. Соседи заподозрили неладное: дверь никто не открывал, а машина хозяина стояла во дворе со включенным двигателем, хотя он должен был уехать пару дней назад. Прибывшие на место полицейские вошли в квартиру и обнаружили три трупа.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ

Хозяин квартиры занимался добычей рыбы вместе со своим знакомым. Их тела и нашли за запертой дверью. Третьей убитой оказалась подруга, которая работала в колонии. Всех их жестоко закололи ножом.

- На телах погибших было зафиксировано множество колото-резаных ранений, в том числе у всех троих - с правой стороны шеи. Помимо очевидно криминального характера их смерти, были все основания полагать, что это дело рук одного и того же человека, - прокомментировал Алексей Якунин, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Магаданской области.

В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года компания выпивала. 30 числа хозяин квартиры и его знакомый должны были уезжать из Магадана. Но у убийцы был другой план: ночью он расправился с троицей, стащил плазменный телевизор, украшения с погибшей девушки и отбыл восвояси.

Оказалось, что хозяина квартиры и его коллегу ограбили за месяц до убийства. Фото из канала ведомства в «Яндекс.Дзен» Фото: СУ СКР по Магаданской области

Следствие начало отрабатывать версию того, что людей убили из-за денег хозяина квартиры или долгов. Но знакомые описали рыбака как доброго человека без крупных доходов и врагов. Поэтому версия оказалась несостоятельной. Следствие двигалось дальше.

ОГРАБЛЕНИЕ

Оказалось, что хозяина квартиры и его коллегу ограбили за месяц до убийства. У них похитили деньги, серебряный перстень и продукты. В полицию мужчины не пошли, поэтому правоохранительные органы не сразу узнали об этом. Но вышли на того, кто знал об ограблении, им был знакомый хозяина квартиры, молодой парень по фамилии Пахомов.

Он сразу указал на грабителя - своего знакомого Сергея Швачича. Пахомов сам привел мужчину к хозяину квартиры, чтобы выпить. В процессе Швачич прикарманил добро, избил собутыльников и ушел.

СОЖИТЕЛЬНИЦА

Возвращался мужчина к своей девушке. Она рассказывала, что ее сожитель любил показывать и затачивать нож, а ночью часто уходил на час. В одну из таких вылазок он вернулся с телевизором и окровавленным рукавом крутки. Через несколько дней магаданка нашла нож возлюбленного в крови.

- У Сергея нашлись ответы на все ее вопросы: телевизор купил у таксиста, кровь на куртке появилась во время драки на улице, а на ноже кровь какого-то животного, забить которого он помогал знакомым. Нож он выбросил и вынес из дома вместе с остальным мусором. А куртку сменил на новую, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

ДОКАЖИТЕ

Сергея нашли быстро, он во всем сознался. По его словам, хозяина квартиры он убил из-за неясного конфликта, второго мужчину - при самообороне, а девушку как свидетеля. Но потом Швачич разрыдался и отказался от своих слов. Через месяц он заявил: «Попробуйте, докажите».

Многочисленные экспертизы доказали: Сергей был в квартире, где совершили тройное убийство. Но доказательства были лишь косвенные. Орудие преступления - нож - так и не было обнаружено.

ЖЕРТВА

Пока магаданец играл со следствием, была изучена его личность. Сергей Швачич родился в многодетной семье. Его воспитанием фактически никто не занимался, он был предоставлен сам себе. С раннего детства магаданец уходил из дома, бродяжничал и даже стал жертвой преступного посягательства против половой неприкосновенности.

В подростковом возрасте Сергей начал совершать кражи, грабежи и разбои. На первых порах все сходило с рук - максимум ему давали «условку». Это раззадоривало Швачича, поэтому в своих делах он стал использовать нож.

Мужчина любил показывать друзьям свой нож. Фото из канала ведомства в «Яндекс.Дзен» Фото: СУ СКР по Магаданской области

- В 18 лет Сергей Швачич был осужден к шести годам лишения свободы и отбывал наказание в колонии общего режима, где работала погибшая девушка. Освободившись оттуда в начале ноября 2018 года, он даже не пытался трудоустроиться, праздно проводил время и уже меньше чем через месяц ограбил хозяина той самой квартиры и его пожилого друга, - добавили в ведомстве.

ТРУП В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

В СИЗО Сергей написал жуткую явку с повинной. Якобы в другом районе Магадана он убил еще одного человека. В холодильнике указанной квартиры было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Характерная рана была и справа на шее.

На допросе Сергей вину в еще одном убийстве не признал, попытался скинуть все на двоих знакомых. Но версия Швачича не подтвердилась. Зато выяснилось, что из квартиры «нового» убитого пропали ноутбук, жесткий диск, телефон и банковская карта. Аналогичные подарки Сергей делал малознакомым людям в конце декабря 2018 года.

«Я - БОГ»

После произошедшего Сергей как ни в чем не бывало праздновал Новый год. 1 января 2019-го он сознался перед знакомыми в четырех убийствах и сделал шокирующее заявление: «Я - Бог. Мне решать, кого убивать, а кого нет».

При этом Сергей любил показывать друзьям свой нож и даже показывал, как убивать с одного удара. Делал он это правой рукой, слева направо, немного сверху вниз, в область шеи справа. Аналогичным ударом были убиты все четверо человек.

СЛОВО ПРИСЯЖНЫМ

Сергею Швачичу было предъявлено обвинение в совершении убийства четырех лиц, а также в двух кражах и грабеже. Виновным себя мужчина так и не признал, от дачи каких-либо показаний отказался, заверив следователя в том, что сможет доказать суду факт своей непричастности к преступлениям.

Магаданец настоял на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. Судебный процесс был не из легких, однако совокупность собранных следствием доказательств убедила присяжных в виновности Сергея Швачича.

Вердикт присяжных заседателей - виновен. Наказание - пожизненное лишение свободы.