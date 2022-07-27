Похищение уток: хабаровчане стали свидетелями странных событий на озере

«КП»-Хабаровск» разобралась в ситуации. Фото: предоставлено парком «Северный»

В хабаровском парке «Северный», который горожане любят за возможность полюбоваться плавающими на озере утками, отдыхающие стали свидетелями странного события. Некие мужчины на глазах у людей устроили охоту на птиц.

Люди на катамаране подплывали к пернатым, загоняли уток под мост, оглушали тех палкой, а потом сачком доставали из воды и передавали детям на берегу, которые отправляли их в клетки. Отдыхающие были в шоке от происходящего, начали спрашивать, что происходит, но охотники лишь разводили руками, показывая всем своим видом, что не понимают русскую речь.

С вопросом о том, что это было, «КП» - Хабаровск» обратилась в администрацию парка.

Новые жильцы парка обследуют территорию. Фото: предоставлено парком «Северный»

- Эти утки не наши, у них есть хозяин, и он вправе делать с ними все, что сочтет нужным. Скорее всего, ему просто надоело, что уток воруют горожане или убивают бродячие собаки. Проблема действительно большая. У нас как-то раз камеры зафиксировали, как женщина берет и складывает уток в сумку. А по ночам приходит стая рыжих собак. Пять штук. Иногда больше, когда у них сезон свадеб. Они тоже охотятся на уток, - пояснил директор парка Валерий Ефремов.

Он очень обеспокоен сложившейся ситуацией.

- Когда вчера все это происходило, ко мне подошли отдыхающие, спросили, могут ли они тогда привезти уток на озеро. Я разрешил. Сегодня на озере уже появились три новых уточки. - Они домашние, по берегу разгуливают. Очень за них переживаю. Не хочется, чтобы они стали добычей собак. Попросил охрану приглядывать. Это не входит в обязанности сотрудников, ну а что поделать. В администрацию мы уже жаловались не раз на стаю собак. Но пока их так и не поймали. Теперь остается лишь надеяться, что птицы останутся целы и невредимы, и будут радовать своим видом отдыхающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загубила своих любимцев: две кошки и собака погибли в огне по вине хозяйки (подробнее)