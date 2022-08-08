Кондукторы уходят в прошлое: в хабаровских «единичках» останутся только водители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время оператор городского электрического транспорта планирует провести перераспределение кадров. Такое решение приведет к тому, что троллейбусы маршрута №1 и некоторые автобусы останутся без кондукторов.

- В рамках эксперимента уже с лета 2020 года в Хабаровске мы пробуем работу без кондукторов. Как показала практика, водители, особенно женщины, успешно справляются с дополнительными обязанностями. Так как используется терминал, то в редких случаях они тратят время на подсчет наличных денег, что сокращает время обслуживания. Разумеется, такие водители получают прибавку к зарплате за дополнительную нагрузку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Мухина, начальник службы эксплуатации МУП «ГЭТ».

Предприятие в ближайшее время планирует реорганизовать и сократить штат кондукторов. Некоторых из них переведут в трамвайное депо, которое тоже испытывает дефицит сотрудников.

Кроме того, городской транспорт остро нуждается и в водителях. На территории Хабаровского края нет образовательной базы для таких узких специальностей. При этом соответствующие документы на получение лицензии уже были поданы, и в скором времени желающие смогут получить право на управление общественным транспортом. Для водителей трамвая срок обучения займет пять месяцев, а троллейбуса - шесть.

Напомним, Хабаровск запустил программу модернизации общественного электротранспорта. Уже 23 августа в город должен прибыть первый экспериментальный троллейбус от Уфимского завода. Основной его особенностью является большой запас хода без источника питания. Также до конца года парк троллейбусов должны пополнить три белорусские машины.

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