Мужчина изводил жительниц города на протяжении десятков лет Фото: скриншот из видео

Жители Комсомольска вот уже несколько дней обсуждают вопиющие случаи, произошедшие в городском парке Железнодорожников. Пожилой мужчина повадился захаживать в зону отдыха, но не для того, чтобы посидеть на лавочке или полюбоваться природой. Кусты были нужны старику, чтобы маскироваться в ожидании девушек и женщин, которым не посчастливится пройти мимо.

Стоило местной жительнице приблизиться к тайному месту мужчины, как тот выпрыгивал на свою жертву со спущенными трусами. Извращенец из Комсомольска демонстрировал девушкам свои гениталии, а также занимался на их глазах онанизмом.

Подобные случаи заметно участились в последнее время, поэтому слухи о деде-онанисте распространились по местным жителям со скоростью света. Уже все знали о логове извращенца и держали наготове камеру, чтобы иметь доказательства происходящего. После того как видео с ним просочились в телеграм-канал Komsomemsk, выяснилось, что этот персонаж уже давно стал местной легендой и героем пугалок для детей.

- Он там уже много лет ходит. Лет так 15 назад мы его с друзьями спугнули, но, видимо, он вновь взялся за старое. Говорят, что примерно лет 20-25 периодически появляется в парке, конечно, постарел уже. Раньше молодой был, так и не догонишь, - сообщил Евгений З., житель Комсомольска.

Теперь же появилась информация о том, что престарелого онаниста нашли, а его личность раскрыли благодаря утечке видео с его лицом в Сеть. Однако подтверждения данному сообщению нет.

ОФИЦИАЛЬНО

В правоохранительных органах информация не раскрывается, так как преступление носит сексуальный характер. Единственное, что известно, скорее всего судить мужчину будут за развратные действия. Это уголовно наказуемое преступление. Дело об онанисте передали в следственный комитет. По сообщениям очевидцев, свидетелями деяний мужчины были не только взрослые женщины, но и несовершеннолетние девочки.

К развратным действиям относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям. Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Все будет зависеть от результатов проверки и показания потерпевших. Для квалификации преступления неважно, только ли он показывал гениталии или занимался мастурбацией при этом. Судить будут по одной и той же статье. Наказание зависит от количества жертв и их возраста. Оно может варьироваться от семи до 15 лет. Отдельную роль сыграют результаты проверки у психиатра, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Несмотря на хорошую новость, благодаря которой женщины могут теперь вздохнуть спокойно и без опасений гулять по парку, некоторые из местных сообщают, что видели старика в подъезде одного из домов недалеко от парка. Достоверных подтверждений этому нет. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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