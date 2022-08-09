Усы, лапы и хвост - вот его документы: амурский тигр Гектор готовится стать жителем Хабаровского края

Тигр пережил разрыв коленных связок, но с помощью врачей научился жить полной жизнью. Фото: Приют «Спаси меня»

Через пару недель в Хабаровском крае станет еще на одного амурского тигра больше. 23 августа ожидается прибытие на родину тигра Гектора, в буквальном смысле вставшего на ноги силами челябинского приюта «Спаси меня», где хищник успел стать местным любимцем.

Детство Гектора омрачили человеческая глупость и жестокость. Тигренок родился в передвижном зоопарке и в возрасте двух месяцев подвергся попытке кражи из собственного вольера. Молодой человек, проникший на территорию зоопарка, оторвал доску, преграждающую тиграм путь из клетки. Гектор из любопытства подошел к мужчине, который потянул его из вольера за задние лапы. На крик прибежала мама-тигрица, которая порвала руку вору. Затем на весь хаос подоспели сотрудники зоопарка, вызвавшие полицию, которая задержала мужчину. А Гектору, застрявшему между прутьев, предстоял медицинский осмотр.

Ветеринар Оренбургской области, где находился передвижной зоопарк, не смог оказать эффективную помощь, так как не имел опыта работы с хищными животными. Тогда малыша отправили в Челябинск к местному ветеринару Карену Даллакяну, который занимается тиграми в своем приюте.

Гектор попал в приют еще тигренком больше двух с половиной лет назад. Фото: Приют «Спаси меня»

- УЗИ не выявило каких-либо повреждений, и только рентген показал, что у Гектора разорвались связки на коленных и тазобедренных суставах. Малыш не мог вставать на задние лапки из-за сильной боли. Тогда был организован лечебный курс, включающий медикаментозное обезболивание, массажи и другие методики, направленные на возвращение чувствительности. Например, плавание в бассейне помогло вызвать подвижность мышц спины, что сейчас позволяет тигру сидеть, поднимать передние лапы и чесать когти. Плюс каждый месяц Гектор получает определенные препараты, восстанавливающие суставы, - рассказал Карен Даллакян.

К лечению подключались также специалисты из других стран, оказывая консультации удаленно. Спустя два года процедур всем неравнодушным во главе с Кареном Даллакяном удалось сделать из инвалида активного тигра, который с легкостью бегает, ныряет в бассейн и играет с мячом. Гектор по-прежнему не может полноценно задействовать задние лапы, но безболезненно использует их, чтобы отталкиваться.

Бассейн помог Гектору развить мышцы спины. Фото: Приют «Спаси меня»

Дальний Восток является привычным ареалом обитания амурских тигров. Здесь за Гектором продолжат наблюдать местные специалисты, которые займутся его дальнейшей реабилитацией в специальном центре.

- Гектор - необыкновенный тигр. Мы его очень любим и надеемся, что ему будет хорошо на родине!

Это уже не первый случай, когда Хабаровский край принимает тигров, вылеченных Кареном Даллакяном. В 2010 году он отправил в реабилитационный центр поставленного на ноги Жорика.