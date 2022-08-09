Причиной стал кран кустарного производства Фото: СУ СКР по Магаданской области

Ремонт котельной в поселке Усть-Омчуг Магаданской области привел к трагедии. Бригада строителей уже завершала работу, и оставалось только поднять на крышу груз. Но произошло непредвиденное. Стрела подъемного крана не выдержала, и металлические конструкции полетели вниз.

По неудачному стечению обстоятельств ровно на месте их падения находился 43-летний кровельщик-каменщик. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть.

- Кран-подъемник на месте стройки - кустарного производства. Он не выдержал, и эта металлическая конструкция упала на строителя, который в это время находился на строительных лесах. Сейчас опрашиваются свидетели происшествия, а также изъята вся служебная документация, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, представитель СКР по Магаданской области.

Следственными органами проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли за собой смерть строителя по неосторожности.

Правовая оценка и привлечение виновных к ответственности будут возможны после проведения судебной медицинской экспертизы и установления всех обстоятельств происшествия.

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