Вот это погодка: Комсомольск-на-Амуре засыпало деревьями из-за шквалистого ветра Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Этот день, 9 августа 2022 года, комсомольчане запомнят надолго. Так свирепо стихия не бушевала в городе уже очень давно. Ветер буквально сносил все препятствия на своем пути - деревья, плохо закрепленные вывески, заборы и многое другое попадало на землю.

На борьбу с последствиями стихии вышли пожарные и спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, коммунальные службы и энергетики. В разное время дня порывы ветра достигали 12 метров в секунду, при этом шел дождь.

К спасению города от последствий стихии подключились все службы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сильные порывы ветра привели к тому, что деревья попадали на линии электропередач, связи. Кроме того, пострадало несколько автомобилей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В некоторых районах деревья преградили путь водителям Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Крепкие мужчины взяли в руки бензопилы, чтобы освободить дороги от деревьев и крупных веток.

Так, к вечеру удалось расчистить проезжие части улиц Гаражной, Молодогвардейской и Молодежной. Но на этом, естественно, не остановились. Работы по устранению всех последствий непогоды в Комсомольске-на-Амуре продолжаются.

Некоторые стволы упали и на жилые дома Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тем временем черная туча накрывает и Хабаровск. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ветер в краевой столице поднимется до 6-13 метров в секунду. Учитывайте эту информацию, выходя на улицу.

К вечеру стихия добралась и до Хабаровска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

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