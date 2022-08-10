Очередной долгострой на 29 квартир сдан в Хабаровске

В крае завершаются объекты, которые должны были достроить еще в прошлом десятилетии Фото: Правительство Хабаровского края

Проблема обманутых дольщиков, долгие годы с печалью наблюдающих за своими недостроями, справедливо провоцирует недовольство людей, а значит требует скорейшего решения. Именно такую задачу губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обозначил одной из приоритетных для работы краевого правительства.

Жители региона, безуспешно вложившие свои деньги в строительство квартир, видят озабоченность своей проблемой, так как глава региона в поисках справедливости обращался не только в следственный комитет и прокуратуру, но также заручился поддержкой премьер-министра страны Михаила Мишустина и президента России Владимира Путина.

Личный губернаторский контроль начал приносить свои плоды. Так, на днях в Хабаровске наконец был сдан в эксплуатацию дом на 29 квартир по улице Тихоокеанской, 219 застройщика ООО «ТрансСтройМонтаж». Стартовавшее еще в 2017 году строительство жилого помещения на 1397 квадратных метров должно было завершиться еще в 2020 году, но сроки сдвигались из-за нехватки финансирования.

До того как региональному минстрою удалось добиться положительного результата, неоднократно поднималось обсуждение о включении данного долгостроя в реестр проблемных объектов, где на сегодня находятся 17 объектов, но с каждым годом это число уменьшается. Из последних приятных новостей - введенный в эксплуатацию дом на 136 квартир по улице Совхозной в Хабаровске, а также на днях стало известно о продолжении строительства ЖСК «Утес» по улице Фрунзе в столице региона.

В ходе конкурентных процедур исполнителем проектно-изыскательских работ был определен ООО «Промтранспроект», подписавший соглашение с Фондом Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства. По условиям соглашения из бюджета края дополнительно выделят еще 28 миллионов рублей.

Строительство объекта, входящего в ЖСК «Утес», включает в себя жилой дом, офисные помещения и подземную автостоянку. Ранее предыдущий застройщик ООО «Мир-Автаркия» выполнил перепланировку помещений изначально утвержденного проекта, увеличив количество квартир с 45 до 66, с устройством одной из них на 22-м этаже. Кроме этого, была построена двухуровневая подземная автостоянка, вмещающая 33 машиноместа вместо заявленных и предусмотренных проектом 48. Эти изменения нигде не зафиксированы, что является серьезным препятствием при сдаче дома в эксплуатацию.

Здание является долгостроем с большой буквы «Д», так как застройщик обещал сдать объект еще в 2006 году, но в 2015 объявил себя банкротом. Осенью 2020 года Михаилу Дегтяреву удалось достичь договоренности с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков.

- Теперь, когда определен исполнитель, все изменения будут внесены в проект, и сдать объект в эксплуатацию будет гораздо проще. Кроме уточнения проектной документации, ООО «Промтранспроект» должно провести обследование объекта и зафиксировать все изменения. Далее предстоит пройти государственную экспертизу полученной проектной документации и определить компанию, которая будет достраивать объект, - пояснили в министерстве строительства Хабаровского края.