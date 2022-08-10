«Сегодня мы явно были медленней, чем соперник»: «Амур» уступает в первом матче на Урале Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Матч-открытие 31-го ежегодного турнира памяти Ивана Харитоновича Ромазана выпал хабаровскому «Амуру» и «Автомобилисту» из Екатеринбурга. После успешного ралли против московских соперников дальневосточники оступились.

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев решил не разбивать наигранные сочетания двух атакующих звеньев, но немного отредактировал пары защитников. Также в матче поклонники не увидели ни одного легионера. Михал Йордан и Янис Калниньш уже присоединились к команде, однако тренерский штаб принял решение поберечь ребят и дать им время на адаптацию после отдыха.

Половину первого периода хоккеисты привыкали ко льду арены в Магнитогорске. Он ведь скользкий. В атаку не спешила ни одна из сторон. Обдуманные комбинации, нацеленные на ворота, начались после экватора периода. Хабаровчане при численном большинстве раскатили позиционную атаку, но поразить ворота «Автомобилиста» не удалось, вратарь соперников был надежен. К сожалению, более удачных моментов для открытия счета во встрече у «тигров» не было.

Тем не менее «Автомобилист» смог перехватить игровую инициативу и как по учебнику доводил свои атакующие выпады до броска. Один из таких эпизодов стал голевым, хоть и не без помощи рикошета. Шайбу на свой счет записал канадец Патрис Кормье.

Положение дел во втором периоде существенно не поменялось. Номинальный фаворит встречи в лице уральской команды продолжал доминировать на площадке. Хабаровчане не смогли выдержать такого прессинга и начали допускать уже пройденные ошибки - удаления, удаления и еще раз удаления. После трех «командировок для полировки скамейки» в штрафной бокс, изнуренная каруселью по зоне оборона «Амура» дрогнула. Вторую шайбу «Автомобилиста» на себя оформил Андрей Обидин, который первый оказался на пятаке ворот хабаровчан и отправил шайбу в сетку ворот.

Под занавес периода «тигры» все же смогли выскочить в зону соперников. У Виктора Балдаева была отличная возможность размочить счет, но прицел защитника оказался сбит, и прострел на дальнюю штангу не удалось замкнуть.

Третий период начался для «Амура» в меньшинстве в формате пять на три. Команда на характере с этим справилась, но, возможно, потраченных сил не хватило на остаток матча. С другой стороны, статистика игры хабаровчан в меньшинстве может порадовать болельщиков - одна пропущенная шайба при семи удалениях. Целых 86 процентов нейтрализации - отличный показатель, который было бы неплохо сохранить и в грядущем сезоне.

Чтобы хоть как-то изменить ход встречи, тренерский мостик сделал изменения в атакующей линии - Евгения Оксентюка повысили до первого звена, а Слепца и Перескокова командировали во второе и третье. Это не принесло никаких плодов, но позволило посмотреть, как адаптируются игроки к быстро меняющимся реалиям. Как итог - 2:0 в пользу «Автомобилиста».

- Сегодня мы явно были медленней, чем соперник. На следующую игру выйдем более заряженными. Я немного позже остальных приступил к тренировкам в общей группе - восстанавливался после травмы, - поделился впечатлениями форвард «Амура» Александр Протапович.

Следующий матч «Амур» проведет 10 августа с хозяевами турнира «Металлургом» в 00:00 по хабаровскому времени.

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