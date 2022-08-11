Утилизация мусорного статуса: в Магадане построят суперкомплекс по переработке отходов

Первоначально комплекс оценивали в 5,7 миллиарда рублей. Фото: РЭО

В 2024 году в Магаданской области должен быть запущен мусороперерабатывающий комплекс. Окончательная стоимость объекта пока не называется, но уже точно известно, что за счет использования отечественного оборудования удастся сэкономить около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Российского экологического оператора.

Новый комплекс будет существенно отличаться от аналогичных: он обеспечит обработку и утилизацию более 80% отходов, образующихся на территории региона, а это 55 тысяч тонн в год. Возможно, с его появлением Колыма покинет список самых «мусорных» субъектов России.

- По результатам проектирования, с учетом использования российского оборудования и оптимизации технологических решений, стоимость объекта удалось снизить более чем на 25%. До конца октября будет завершена экспертиза, и станет известна точная стоимость проекта. Приступить к строительству концессионер может уже в этом году, - отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

К слову, первоначально комплекс оценивали в 5,7 миллиарда.

Напомним, что Колыма заключила соглашение с РЭО о финансировании объекта во время проведения XXV Петербургского международного экономического форума.

Новый «мусорный» комплекс будет расположен на территории Ольского округа. Половина отходов будет отправляться на переработку, а вторая половина - на утилизацию.

Ранее сообщалось, что Колыма вошла в список самых «мусорных» субъектов России. В рейтинге учитывалось, сколько отходов приходится на душу населения за год.

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