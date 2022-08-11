Танцующая регулировщица в форме 30-х годов напомнила хабаровчанам о важности ПДД

Яркая историческая форма ведущих акции привлекает внимание горожан Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске стартовала всероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Это мероприятие направлено на информирование пешеходов и водителей о безопасном дорожном движении на перекрестках и не только.

Мероприятие стартовало с пресс-конференции, которая состоялась в здании правительства Хабаровского края. На ней определили основные задачи кампании - сформировать у горожан культуру соблюдения ПДД и чувство личной ответственности и осознания рисков на дороге. Также организаторы хотят привлечь внимание общества к ДТП и их последствиям.

Также в рамках проекта в нескольких точках города проходят тематические акции с призами - танец регулировщика на перекрестке в районе Уссурийского бульвара и викторина на знание правил дорожного движения для водителей на территории АЗС. Там участникам необходимо было ответить на восемь вопросов, и самый каверзный - единственное правило, когда трамвай должен пропускать остальные автомобили.

Акция в АЗС Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Мероприятия проводит экспертный центр «Движение без опасности». Также тематические акции, мастер-классы и тренинги организованы в торговых центрах. Они будут проходить до воскресенья, 14 августа.

Для большего погружения ведущих акции нарядили в советскую милицейскую форму 30-х годов 20 века. Кроме того, было уделено большое внимание детям, специально для них в игровой и танцевальной форме объясняются правила безопасного пересечения перекрестков.

Танец регулировщицы Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Эта форма яркая, сразу привлекает внимание прохожих. Сейчас она, конечно, немного другая, посовременнее. А еще это очень интересно детям. Для них провели игру, ребята запомнили движения регулировщика и как правильно переходить дорогу. Акция рассчитана и на взрослых тоже, на пешеходов всех возрастов. Главное, чтобы люди поняли, что переходить дорогу безопасно - это очень важно. Многие даже будучи взрослыми относятся к этому пренебрежительно и уверены, что все делают правильно. А дети за ними повторяют. Но ведь водители бывают разные, далеко не все соблюдают ПДД. Все реагируют по-разному - кто-то торопится на работу, говорит «да я все знаю», а другим интересно - они останавливаются, чтобы рассмотреть форму и послушать о правилах, особенно с детьми, - рассказала Татьяна Бычкова, представитель экспертного центра «Движение без опасности».

Самые главные правила при переходе дороги - остановиться перед светофором, снять наушники и оглядеться по сторонам. Если вы на перекрестке, то нужно еще оглянуться назад - оттуда тоже может внезапно появиться машина. Только когда вы убедились, что все машины вас пропускают, можно переходить через дорогу.

Пресс-конференция Фото: Илья ФЕДУЛОВ

По данным статистики ГИБДД, в Хабаровском крае за 2021 год девять из десяти ДТП с пострадавшими людьми произошло из-за нарушения ПДД водителями. В границах перекрестка в 2021 году зарегистрировано каждое третье ДТП (470), в которых 23 человека погибли и 580 человек получили ранения различной степени тяжести. А за шесть месяцев 2022 года зарегистрировано 573 ДТП, в которых 60 человек погибло и 706 получили ранения различной степени тяжести, из них в районе перекрестка зарегистрировано около 200 ДТП.