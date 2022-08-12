250 тысяч рублей и карьерный рост предлагают добровольцам Хабаровского края за вступление в именной батальон

Условия краткосрочного контракта предполагают заключение соглашения на срок от шести месяцев до трех лет. Фото: t.me/Degtyarev_Info

Прецедент формирования добровольческих батальонов, готовых отправиться на Донбасс, случившийся в Башкортостане, стал примером для других регионов по всей стране. Теперь к субъектам, принимающим добровольцев, присоединился и Хабаровский край.

Теперь пребывающие в запасе жители региона имеют возможность заключить краткосрочный контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации и присоединиться к рядам именного батальона «Барон Корф», названного так в честь первого генерал-губернатора Приамурья.

Условия краткосрочного контракта предполагают заключение соглашения на срок от шести месяцев до трех лет.

- В именной батальон смогут попасть только граждане, проходившие ранее военную службу по призыву на должностях связиста или служившие по контракту на аналогичных должностях. Мы рассматриваем также кандидатов, пребывающих в запасе, которые получили образование по родственным специальностям, например, программированию, или проходили обучение в институте информационных коммуникаций, - рассказал Александр Фомичев, временно исполняющий обязанности начальника пункта отбора.

Те, кому удастся пройти отбор и попасть в ряды служащих, получат финансовую поддержку в виде единовременной выплаты на сумму 250 тысяч рублей, утвержденную губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Денежные средства должны поступить всем добровольцам после подписания всех документов. В пакет мер поддержки войдут и все остальные льготы, положенный военнослужащим.

Граждане, подписавшие контракт, отправляются на прохождение обучения в Нижегородскую область.

- Возможности карьерного роста здесь выше, чем на моей предыдущей работе. Это же касается и роста заработной платы. Плюсом является также возможность получения квартиры, - рассказал Андрей Петухов, кандидат на попадание в батальон. - При подготовке большое внимание стоит уделить бегу. Мне не потребовалось много времени, так как я раньше занимался спортом.

Стандартных требований к кандидатам два: возраст от 18 до 50 лет, отсутствие судимости. Всю необходимую информацию можно узнать по адресу: улица Серышева, 3, или позвонить по телефону 39-71-93.