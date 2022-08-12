Малютку-сына назвали в его честь: о Герое России Максиме Концове выпустят документальный фильм

В память о муже у Инны остались медаль «Золотая Звезда» и краповый берет. Фото: стоп-кадр видео

О Герое России Максиме Концове из Хабаровска выпустят документальный фильм. Во время поиска украинских диверсантов глава разведгруппы спецназа Росгвардии пожертвовал собой и до последней минуты жизни продолжал отдавать приказы подчиненным.

- Во время ожесточенного сражения лейтенант Концов лично подавил огневую точку противника, чем обеспечил проведение маневра для окружения диверсантов. По итогу офицер Росгвардии ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей, - рассказали в пресс-службе ВО ВНГ РФ.

Максим Концов героически держался в бою до последнего. Фото: стоп-кадр видео

О подвиге Максима Концова в документальном фильме, который в предстоящие выходные покажут на телеканале «Россия 24», расскажут его друзья, сослуживцы, родители, родственники и супруга Инесса, которая носила под сердцем их ребенка и верила, что любимый вернется домой.

Совсем недавно она стала мамой. Сынишку назвала в честь его героя-отца Максимом. В память о муже у нее остались медаль «Золотая Звезда» и краповый берет, который ей передал 14 апреля командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.

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