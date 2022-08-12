Последствия пожара, в котором погиб ребенок Фото: Прокуратура Хабаровского края

7 марта 2022 года в Хабаровске произошел крупный пожар на Брестской, 22. В огне погиб двухлетний мальчик. Тогда история потрясла весь город, и вот в этом деле появились недостающие детали.

Сгоревшая квартира Фото: Прокуратура Хабаровского края

Выяснилось, что ребенок погиб по вине своей 33-летней матери. Его старшей сестре и родителям удалось спастись.

- Возгорание случилось из-за зажигалки, с которой играли дети. Ее в свободном доступе им оставила женщина, в это время спавшая на кровати в сильном алкогольном опьянении, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Тот самый дом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар случился в пять часов вечера. Женщина не смогла вовремя отреагировать на происшествие, так как уже находилась в абсолютно невменяемом состоянии. Установлено, что мать не только пила при детях, но и курила, оставляя легко воспламеняющуюся «игрушку» на видном месте. Этим воспользовалась шестилетняя дочь, которая нечаянно подожгла детскую комнату в квартире.

Детская комната уничтожена огнем Фото: Прокуратура Хабаровского края

К шести вечера огонь полностью удалось устранить. Больше никто из жильцов подъезда не пострадал. Когда сотрудники МЧС зашли в квартиру, они увидели бездыханное тело маленького мальчика.

Пожарные оперативно потушили огонь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Кировский районный суд вынес приговор женщине. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Жительнице Хабаровска назначили наказание в один год исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработка в доход государства. Кроме того, ее лишили родительских прав на дочку.

«КП» - Хабаровск» сообщили, что такое мягкое наказание женщина получила потому, что встала на путь исправления. Она полностью признала вину в содеянном, перестала пить и прошла курс лечения. Мать разошлась с сожителем, который оказывал пагубное влияние на ее привязанность к алкоголю. Кроме того, женщина встала на учет в центре занятости и планирует забрать своего ребенка из детдома.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Ребенок погиб во время пожара в Хабаровске

Его родителям и старшей сестре удалось спастись (подробнее)