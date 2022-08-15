Битва при Кремле: «СКА-Хабаровск» не смог удержать преимущество

Матч прошел в рамках пятого тура Первой лиги Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Армейцы с берегов Амура в номинально домашнем матче на стадионе «Центральный» в Казани сыграли вничью с «Балтикой» из Калининграда в рамках пятого тура Первой лиги.

На правах хозяев «СКА-Хабаровск» начал первый тайм активнее, больше атаковал и придумывал изощренные комбинации по всему полю. Подопечные Романа Шаронова были близки к открытию счета, но на 33-й минуте встречи удаление получил защитник хабаровчан Дмитрий Стародуб за грубое нарушение у штрафной площади своих ворот. Красная карточка оставила дальневосточников в меньшинстве до конца встречи.

Второй тайм начался с празднования первого гола в матче. Сольный проход по левому флангу в исполнении Ишхана Гелояна и филигранная передача, которая отрезала сразу четверых защитников соперников, позволила Василию Алейникову подготовить пушечный выстрел в левый нижний угол ворот. Вратарь «Балтики» вытянулся «в струнку», но не смог спасти ворота. Мяч нашел свою цель - 1:0.

Второго гола пришлось ждать почти полчаса. Назначенный арбитром встречи пенальти точно реализовал полузащитник Илья Петров. Он всем видом показал, что целится в левый угол, но своей рабочей левой ногой пробил в правый нижний угол, чем дезориентировал вратаря.

Вынужденная перестройка игровой схемы из-за отсутствия одного защитника оказалась затратной в плане энергии. «СКА-Хабаровск» немного не дотерпел до финального свистка и посыпался на 89-й минуте. Навес в штрафную Владимира Сугробова не сулил ничего серьезного. Игрок «Балтики» неаккуратно принял передачу, но на подстраховке оказался свежий защитник Аслан Дудиев, который пробил мимо хабаровского вратаря.

В добавленное время полузащитник дальневосточников Мевлан Адили жестко в корпус встретил соперника, и без минуты размышлений судья указал «на точку». Подошел к мячу «балтиец» Владислав Лазарев. Своим ударом он не пробил хабаровского вратаря, но оказался первым на отскоке и отправил мяч в ворота, сравняв счет.

«СКА-Хабаровск» второй раз подряд набирает очки в матче и выходит на 15 строчку чемпионата.