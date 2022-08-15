Рыжеволосая грумерша из Хабаровска завоевала доверие тысячи собаководов и кошатников

"Для меня главное – чувства питомца". ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

Алене Мирошниченко 25 лет, последние два из которых она профессионально работает грумером (от англ. grooming - уход, чистка) домашних питомцев в Хабаровске. Девушка занимается комплексным уходом за породистыми собаками и кошками (и очень редко кроликами) - стрижет шерсть и когти, чистит глаза и уши, моет, холит и лелеет. Девушка с нуля обучилась этому мастерству в салонах, затем ушла на вольные хлеба. И за короткий срок собрала около тысячи постоянных клиентов и подписчиков в соцсетях. Алена применяет в своем деле зоопсихологию и индивидуальный, бережный подход к каждому питомцу.

Какое-то время девушка искала себя. ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

«РАБОТАЮ С ЖИВОТНЫМИ С 13 ЛЕТ»

- Животных я люблю с раннего детства, а работаю с ними лет с 13. Еще мне всегда была интересна ветеринария и медицина в целом. Про груминг я узнала еще в подростковом возрасте, но учиться мне тогда было не по карману. Позже у меня даже был свой питомник - сначала со сфинксами, потом шотландскими и бенгальскими кошками. Также у меня было что-то вроде зоомагазина - разводила хомячков. Какое-то время этим и зарабатывала. Но затем я ушла в SMM, от пушистиков временно отстранилась. Но потом поняла - чего-то мне в жизни не хватает, а именно самой жизни, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алена Мирошниченко.

Девушка устала от онлайн-деятельности, ей хотелось живых контактов, физической активности и что-то творить руками.

Алена любит животных и интересуется ветеринарией. ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

НАЧАЛА ИСКАТЬ СЕБЯ

- Я начала искать себя. Сначала смотрела банальные объявления по типу подработки официантом. Мне хотелось пробовать разное, чтобы себя найти. И однажды на каком-то сайте нашла объявление - требуется помощник грумера. Меня взяли в подмастерья. Работала я в компании еще нескольких девчонок с 10:00 до 22:00 с небольшим перерывом на обед.

Но его могло и не быть, все на милость начальства.

"Животных я люблю с раннего детства, а работаю с ними лет с 13". ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

- Я такой человек, что делаю все до конца, и этим отчасти пользовались. Зато я быстро освоила навыки грумера и получила очень полезный опыт для дальнейшего развития. Первой из учениц научилась хорошо стричь. Но чем дольше я там работала, тем больше хотелось сменить место занятости. Мне не нравилось жестокое обращение с животными - так, если какая-нибудь собачка начинала пищать, ей просто перематывали мордочку резинкой. Разумеется, никакой зоопсихологией тут и не пахло - все было рассчитано на скорость и количество.

"Я активно включаю в работу зоопсихологию". ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

Алене же хотелось с одной стороны соответствовать стандартам груминга, чтобы уделять каждому питомцу достаточно времени, и с другой стороны следовать своему чутью, применяя собственный подход - груминг должен быть с любовью, вот каков ее слоган.

По словам Алены, в Хабаровске достаточно грумеров, но тех, кто хорошо относится к животным, мало. Поэтому девушка ушла на вольные хлеба, начав развиваться самостоятельно, выезжая на дом к питомцам.

Рыжеволосая грумерша завоевала доверие тысячи собаководов и кошатников в городе. ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

Благодаря опыту в SMM Алена выложила в интернете грамотное объявление, назвавшись «ласковым грумером Лисьим хвостом» и зооняней. Располагающий, искренний, информативный и добрый текст, подкрепленный указанием о наличии сертификата, сыграл свою роль, а дальше сработало сарафанное радио. На данный момент у Алены уже около тысячи постоянных клиентов по всему Хабаровску. В основном это собачники, так как «друзьям человека» груминг просто необходим, а вот кошкам - только определенных пород.

«ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ - ЧУВСТВА ПИТОМЦА»

- Я активно включаю в работу зоопсихологию, смотрю постоянно тренинги, читаю тематическую литературу. Для меня главное - чувства питомца, как бы это странно ни звучало. Нет универсального метода, к каждому нужен индивидуальный подход. Например, по языку тела и напряжению мышц можно заметить, что животное боится стричься где-то внизу. И ты уже ко всему этому подходишь более щепетильно - разговариваешь, где-то отворачиваешься. И, конечно, мне приходится много общаться с клиентами. Порой хозяин и его питомец отражают друг друга. Мне нравится одновременно общаться со всеми, так можно больше интересного узнать, что также поможет в работе. Как человек с хорошей эмпатией я чувствую, как лучше общаться с питомцем и его хозяином.

"К каждому питомцу нужен индивидуальный подход". ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

Анализируя человека и то, как он относится к своему любимцу, можно примерно понять характер питомца и его нужды, о которых и сами хозяева зачастую не знают. Например, что собакам надо ежедневно чистить зубы, причем детской щеткой и специальной зубной пастой для животных. А йоркам (йоркширский терьер) необходимо выщипывать уши, чтобы там никто не завелся, а еще чистить железы. Очень много нюансов, которые становятся для некоторых владельцев пушистиков открытием после передачи их в заботливые руки Алены.

Рыжеволосая грумерша завоевала доверие тысячи собаководов и кошатников в городе. ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

- Человеку с плохой эмоциональной устойчивостью нельзя в этой профессии работать, потому что животное может покусать, поцарапать или, извините меня, обгадить - все может произойти. Есть очень непредсказуемые породы - например, кавказская овчарка. Обезопасить себя можно только знаниями. Начинать нужно, как и с людьми, с осторожного знакомства и не лезть сразу пузико чесать. А также нужно поставить себя как альфу, чтобы выстроить доминантное положение и доверие. Это делается при помощи языка тела и уверенного голоса. Также нужно быть готовым провести с одним питомцем много времени, в зависимости от того, как собачка или кошечка себя чувствует.

"Порой хозяин и его питомец отражают друг друга". ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

ПРО СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Взбалмошные и агрессивные питомцы достаются Алене редко, в основном звери ведут себя спокойно. Но сложные клиенты в ее карьере все же были.

- Мне запомнился случай с одним йорком - это маленькая собачка, но дико агрессивная. Скорее всего питомцу никогда не заканчивали процедуры, его жалели. Хозяйка настояла на том, чтобы его держали. А песелю к тому времени уже было восемь или девять лет. Собака же начала вырываться и пытаться меня укусить со всей яростью. Я же при этом понимаю, что собака не боится и уже на половине процедуры захотела вырваться на свободу. Хозяйка же не выдержала и сказала: «Все, хватит, мне так стыдно за своего питомца». А я сама понимаю, что злиться на собачку глупо, ведь она ни в чем не виновата. Но иногда мне хочется позлиться на хозяев.

"В общении с собаками нужно поставить себя как альфу". ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

График у девушки-грумера непостоянный - то на несколько дней все расписано, а в другой раз записей вообще может не быть, и сиди, кукуй без заказов. Все очень нестабильно, поэтому и выходные плавающие. Но обычно выходит до четырех питомцев за день, больше уже сложно вытянуть.

- Я всегда стараюсь подстроиться под клиентов и готова идти навстречу. Могу даже сделать скидку, ведь не все готовы дорого стричь своих любимцев. Так, я сбросила 50 процентов одному клиенту с двумя котами. Хотя ценник у меня вполне демократичный. Порой, к сожалению, разочаровываешься в людях. Однажды я приехала к трехлетней персидской кошке, которая из-за своей тотальной неухоженности выглядела лет на 20. А в корме копошились тараканы. Я, с трудом сдерживая себя, приступила к работе. Хозяйка, которая по виду пьющая, вместо поддержки начала орать на свою бедную кошку. Я поскорее закончила работу и уехала. Осадок на душе, конечно, остался.

Помимо груминга Алена увлекается музыкой и литературой. ФОТО: из личного архива Алены Мирошниченко

А еще однажды Алена случайно порезала кошку, впервые в жизни, из-за чего сильно переживала.

- Я попросила у хозяйки дезинфицирующее средство, на что та принесла огромную бутыль со змеей внутри, со словами - такое пойдет? Сказать, что я, мягко говоря, удивилась, ничего не сказать. Вот такие случаи и запоминаются, когда не веришь, что такое может быть. А жизнь подкидывает тебе новые сюрпризы - приятные и не очень. Главное, что я готова развиваться и осваивать новое. Так, хочу дополнительно обучиться массажу.