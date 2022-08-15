Работница пыталась сопротивляться Фото: скриншот из видео

Сотрудники одного из хабаровских кафе сообщили о вопиющем поведении их босса. По словам работников, директор домогался подчиненной на кухне прямо напротив камеры. «Выпады» начальства были записаны молчаливым всевидящим оком.

Судя по дате записи, история произошла еще в феврале, однако обнародовать ее решились только сейчас. Мужчина пытался целовать женщину в униформе, которая отворачивалась и закрывала себя руками. Однако это не останавливало разгоряченного начальника. Он предпринял несколько попыток поцеловать ее, а затем шлепнул по лицу и отошел. Сразу после между ними состоялся разговор, содержание которого осталось неизвестным. По окончании диалога мужчина вновь потянулся к лицу сотрудницы. Женщина ерзала на стуле, пытаясь увернуться от влажных губ своего руководителя.

Название места и имени директора работники предпочли скрыть ради безопасности женщины. Видео с домогательствами было опубликовано в одном из городских пабликов. Судя по одежде, сотрудница либо готовила, либо убирала на кухне. Пользователи Сети выдвинули предположение, что мужчина воспользовался своим положением в кафе, чтобы принудить женщину к связи. Однако эта информация остается неподтвержденной.

Загадкой остается, совершалось ли все на добровольной основе. Сотрудник, сливший происходящее в Сеть, утверждает, что мужчина делал все манипуляции против воли подчиненной. Достоверной информации, было это домогательством или же служебным романом, на данный момент нет.

ОФИЦИАЛЬНО

«КП» - Хабаровск» удалось узнать, что к правоохранительным органам по данному случаю не обращались. Остается лишь строить теории. Редакция продолжает следить за развитием событий.

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